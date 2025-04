ドジャース、大谷翔平の「50HR50盗塁」記念品展示コーナーを設置。土がついたリアルな道具の数々に「超クール」の声

ドジャースは「Be sure to stop by the Shohei Ohtani 50/50 season display at the Dodger Stadium lobby located on the Club Level.(ドジャー・スタジアムのクラブフロアのロビーにある大谷翔平の50/50を記念するシーズン・ディスプレイにぜひお立ち寄りください)」とつづり、設置した記念コーナーの写真を公開。