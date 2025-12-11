BuzzFeed

【水の代わりにコレを入れるだけ】炊き込みご飯をワンランク上に仕上げるちょっとした裏ワザ

秋になると無性に食べたくなる「炊き込みご飯」。自分で具材を用意して作るのもいいし、市販の素を使えば手軽に楽しめますよね。そんな炊き込みご飯に、ちょっとした裏技を試してみました。それは、水の代わりに炭酸水で炊くという方法。普通のご飯を炭酸水で炊くとふっくら仕上がると聞きますが、「これを炊き込みご飯でもやったらどうなるんだろう？」と思い、今回は実際に作って食べてみました！

【カニカマはこうやって使うべし！】「旅館で食べるやつみたい」「マジで毎日食べたい」簡単炊き込みご飯のレシピ

この秋に絶対作ってみて！カニ風味かまぼこときのこで作る炊き込みご飯のレシピをご紹介します。炊飯器に材料ぶち込んでスイッチ押すだけで、香りも味も大満足。冷めてもおいしいからお弁当にもバッチリだし、節約食材なのにちょっと豪華に見えるのもいいところ。普段のご飯はもちろん、ちょっと気合い入れたいときにもおすすめですよ！

【最高のコスパ飯！】ちくわの炊き込みご飯が定番になるかも！？

ちくわで炊き込みご飯！？ちくわの旨味がいい出汁になるんです！そのままでも美味しいちくわをお米と一緒に炊いたら、さらに旨さ爆発のレシピです！