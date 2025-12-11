【このしょうが焼き、過去イチご飯が進む！】「3食コレでいい」最強しょうが焼きレシピ4選

BuzzFeed

【目玉焼きでご飯100杯も夢じゃない！】「たれが旨すぎ」「3食コレにして」卵が主役の絶品おかずレシピ

卵料理の定番といえば「目玉焼き」ですよね。手軽に作れて栄養も摂れるので朝ごはんのおかずにピッタリですが、一手間加えるだけでお肉にも負けないメイン料理に早変わり！今回は、豚肉で作るしょうが焼きを目玉焼きでアレンジ！こんなにも目玉焼きがおいしくなるの？と驚いちゃう「目玉焼きのしょうが焼き」レシピです。コレなら夜ごはんのおかずでも大満足です！

BuzzFeed

Advertisement

【しょうが焼き、しょうゆの代わりに入れてみて】「お店の味に近づいた！」「過去イチご飯が進んで止まらない！」

家庭料理の定番といえば、やっぱり「豚のしょうが焼き」。豚肉をしょうがの効いたしょうゆベースのたれに漬け込んで焼くのが一般的で、ご飯が進む定番のおかずですよね。今回は、ちょっとしたアレンジに挑戦して、しょうゆの代わりに中濃ソースに漬け込んでから焼いてみました。フライパンに並べた瞬間から、いつもとは違う甘くてスパイシーな香りがふわっと広がり、どんな味に仕上がるのか思わず期待が高まります。果たして気になるそのお味は…？

BuzzFeed

Advertisement

【このしょうが焼き、何入れた？】あれを1個入れるだけでウメぇぞ！家族で奪い合いになるほどウマすぎてご飯が止まらない危険なレシピ

いつものしょうが焼きに梅干しを入れるだけ！蒸し暑い夏にこそ試してもらいたい「梅肉入り豚のしょうが焼き」のレシピを紹介します♪梅干しが入ることで酸味と旨味がプラスされてより食欲アップに！作り方も簡単なので、やる気がない時にもぜひオススメしたいひと皿です♪

BuzzFeed

Advertisement

【本家豚肉を超えた満足感！】「正直、こっちのほうが好きかも…」「てか、もう肉いらなくない？」革命的しょうが焼きレシピ

豚肉の代わりに厚揚げを使った「厚揚げのしょうが焼き風炒め」のレシピをご紹介します。外は香ばしく、中はふんわりとした食感で、まるでお肉を使っているかのようなボリューム感！しょうがの香りと甘辛だれが厚揚げにしっかり絡み、白いご飯がすすむ一品です。材料も少なく、サッと作れるので、忙しい日の夕食やお弁当のおかずにもぴったりですよ♪