【豆腐とひき肉で作る最強おかず】「ボリュームたっぷりで節約も◎」すぐ作りたい大人気レシピ4選

【豆腐はそのまま食べないで！！】カリッと！ジュワ〜！！箸が止まらない！！

まだそのまま豆腐食べてるの！？ふわっとジューシーな味わいがクセになる！！きのこと肉の旨味が合わさり、食べ応え満点！フライパンで焼くだけで作れる簡単シュウマイレシピをご紹介♪

【豆腐あったら試してみて！】混ぜて焼くだけ！お弁当にもぴったりな簡単作り置きおかず

豆腐と鶏ひき肉でヘルシーに、だけど満足感しっかり！ふわふわジューシーな豆腐つくねのレシピをご紹介します♪材料はポリ袋でまぜるだけ＆絞って焼くだけだから、とっても簡単に作れますよ！大葉の香りがアクセントになって、冷めてもおいしく作り置きにもぴったりです！お弁当のおかずやおつまみにも大活躍しますよ！

【豆腐と卵でふわとろおかず】「これ、冷蔵庫にあるもので作れるのありがたい」ごはんにのせても最高な簡単煮込みレシピ

ふんわり卵と甘辛ひき肉、そしてやさしい豆腐が一体になった煮込みおかず。親子丼風の味わいだけど、ごはんなしでも満足できるボリュームです。材料も少なくて手順も簡単だから、冷蔵庫にあるものでパパッと作れるのもうれしいポイント。ヘルシーなのにしっかり味なのも◎。

【油揚げでコレ作らないのおかしい！】「白米3杯いけるやつ」「冷めてもおいしい」コスパ抜群の簡単おかずレシピ

ふんわりとした豆腐入りの肉だねを、袋状に開いた油揚げにたっぷりと詰めて、甘辛味に仕上げた「油揚げの豆腐肉詰め照り焼き」のレシピをご紹介します。油揚げには、肉だねとそのままの豆腐を詰めるので、ボリューム満点でコスパ良し◎。豚ひき肉に豆腐を加えることで、ふっくら軽い食感に仕上がり、片栗粉がジューシーなうまみを閉じ込めてくれます。しょうゆ、みりん、酒、砂糖のシンプルな味付けながら、ほっとする味わいで、ご飯が進むこと間違いなし。少し時間を置くと味がさらに染みるので、作り置きにもぴったりです！