【油揚げ100枚あっても足りないよ♡】「詰めて焼くだけ！」「この手があったか！」簡単おかず＆おつまみレシピ3選

油揚げに具材を詰めて焼くだけの簡単レシピをご紹介します。作り方も至って簡単！安い食材で大満足です！！おかずに、おつまみに、夜食にぜひ、作ってみてくださいね
 

【ただ油揚げに詰めて焼くだけ♡】家族がぶっ飛ぶ！簡単節約おかずレシピ Collaboration With DAIGOも台所

ギョーザの皮の代わりに油揚げ！豚ひき肉のコクに野菜の旨味が油揚げとよく合いますよ。ご飯とお酒が進むこと間違い無し！コスパも抜群！安い食材で爆ウマになるなんてうれしいですよね。おかずに、おつまみに♡おあげギョーザです！

「油揚げ、マジで100枚食べられそう」詰めて焼くだけ！我が家では週2でローテしてる節約おかずレシピ

ピリ辛＆とろ〜りチーズがクセになる！鶏ひき肉にキムチ、ニラ、チーズを混ぜて、油揚げにギュッと詰めて焼くだけの「韓国風きつね焼き」のレシピをご紹介します。カリッと香ばしく焼けた油揚げの中から、ジューシーな具材ととろけるチーズがあふれ出す、ごちそう感たっぷりの一品です。キムチのうまみとニラの香りが効いていて、ご飯はもちろんお酒のおつまみにもぴったり。材料も手に入りやすく、鶏ひき肉で作るからコスパも◎おつまみ、おかず、作り置きとマルチに活躍する、簡単で大満足の節約おかずレシピです。

【油揚げでコレ作らないのおかしい！】「冗談抜きで100個イケる」火を使わずに作れる簡単おかずレシピ

豆腐・卵・カニカマをよく混ぜて油揚げに詰めたら、あとはレンジでチンするだけ！外は香ばしく、中はふんわりとろっとやさしい味わいの「豆腐と卵の油揚げ巾着」のレシピをご紹介します。火を使わずに作れるから、忙しい日やあと一品ほしいときにもぴったり。冷蔵庫にある定番食材だけで作れて、1個あたりのコストはなんと100円以下！節約したいけどしっかりおいしいものが食べたい、そんなときにうれしい一品です。中に入れる具材を変えれば、お好みでアレンジできますよ！

 

