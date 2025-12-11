【油揚げ100枚あっても足りないよ♡】「詰めて焼くだけ！」「この手があったか！」簡単おかず＆おつまみレシピ3選

ギョーザの皮の代わりに油揚げ！豚ひき肉のコクに野菜の旨味が油揚げとよく合いますよ。ご飯とお酒が進むこと間違い無し！コスパも抜群！安い食材で爆ウマになるなんてうれしいですよね。おかずに、おつまみに♡おあげギョーザです！

ピリ辛＆とろ〜りチーズがクセになる！鶏ひき肉にキムチ、ニラ、チーズを混ぜて、油揚げにギュッと詰めて焼くだけの「韓国風きつね焼き」のレシピをご紹介します。カリッと香ばしく焼けた油揚げの中から、ジューシーな具材ととろけるチーズがあふれ出す、ごちそう感たっぷりの一品です。キムチのうまみとニラの香りが効いていて、ご飯はもちろんお酒のおつまみにもぴったり。材料も手に入りやすく、鶏ひき肉で作るからコスパも◎おつまみ、おかず、作り置きとマルチに活躍する、簡単で大満足の節約おかずレシピです。