愛犬3匹の成長記録を撮ったら⇨一目でわかる比較ショットに「このアングルすごい！」と大絶賛

愛犬の比較写真がXに投稿され、注目が集まっています。

ボルゾイのヴィスナーくん（8歳半）、ラフコリーのラッシーくん（3歳）、シェットランド・シープドッグの狐虎（ココ）くん（4カ月）とともに暮らしています。

3匹の成長記録として、大きさの違いが分かりやすい比較写真を公開しました。

投稿には2万もの「いいね」がつき、「パピー含めてこのアングル撮れるのすごい！」「この成長記録めっちゃいい🥹💞」「皆さん、お行儀いいねぇ！」と反響が寄せられました。

Chichiri Takanomoriさんによると、実はココくんとラッシーくんには同名の先代犬がいて、いまの2匹は2代目とのこと。

愛犬たちについて「ココはうちにも慣れて来てちょっとヤンチャっぷりを発揮してきています。まだまだこれからですね。ちょっとお調子者のラッシーはココが来てから、いきなりお兄ちゃんになったみたいで、親子関係以上にココの面倒を見てくれて、ものすごく優しくなりました」と語ります。

特に最年長で“超大型犬”のヴィスナーくんについては「放っておいたら、一日20時間くらい寝ています。元々ボルゾイ自体が独立独歩の精神なので、レトリーバーとかコリーみたいにみんなにフレンドリーではなく、飼い主と1対1の関係です。私が177cmで、ヴィスが体高83cm体重46kgなので立ったら私を超えてます（笑）そのおかげで家中穴だらけ、3歳までは戦争でしたね。100万円のバイオリンは食べて木っ端になったりして大変です」と説明。

反響に対し「うちのお笑い担当のヴィスナーとパピーのココの対比が、非日常で楽しいんでしょうね！」と話しました。