【厚揚げとしめじで簡単煮物】「味が染みてて最高」「冷めてもおいしい」厚揚げの簡単おかずレシピ3選

【厚揚げときのこで簡単おかず！】「ご飯が進む〜」「味が染みてて最高」作り置きにもおすすめ！厚揚げとしめじの煮物レシピ

厚揚げとしめじを使った、やさしい味わいの煮物レシピをご紹介します！炒めてからじっくり煮ることで、厚揚げにだしのうまみと甘辛い味がしっかり染み込み、ほっとするおいしさに仕上がります♪おろししょうがを加えることで味にアクセントができて、冷めてもおいしく食べられますよ！作りたてはもちろん、翌日にはさらに味がなじんでよりおいしくなるので、作り置きにもぴったりです◎身近な食材で簡単に作れるので、忙しい日の頼れる一品ですよ！

【厚揚げ買ったら絶対作って！】「ご飯が進む」「ボリューム満点すぎる！」おろしポン酢と食べる厚揚げの肉詰めレシピ

厚揚げに豚ひき肉と玉ねぎを混ぜた肉だねを詰めてこんがり焼いた、食べ応え抜群のおかずレシピをご紹介します。たっぷりの大根おろしとポン酢しょうゆで食べやすいさっぱり仕上げです！お肉のうまみを吸った厚揚げがじゅわっと広がって、ごはんが止まらないおいしさですよ。詰めて焼くだけなので簡単に作れて、みんな大喜び間違いなしのおかずです！

【ライスペーパーと厚揚げがこんなに合うとは...】「3日連続食べてます」厚揚げ1枚で食べ応え抜群！簡単おかず・おつまみレシピ

外はカリッ、中はモチッとした食感がクセになる「厚揚げとチーズのライスペーパー包み焼き」をご紹介します。厚揚げは1枚しか使っていないのに、ライスペーパーで包んで焼くとボリューム感がぐっと増して、満足感のある一品に！味付けは焼肉のたれだけなので、忙しいときでもパパッと作れちゃいます！中からはとろ〜りチーズがあふれて、ついつい手が止まらなくなるおいしさです。おつまみにはもちろん、夕食のあともう少し何か食べたいな...というときにもぴったり◎