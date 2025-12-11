【ウインナーはコレが一番うまい】「食べた瞬間びっくり」「子どもも大喜び」ウインナーが「化ける」絶品レシピ4選

BuzzFeed

【食パンは全部これにしてください】くるくる巻くだけ！簡単に作れて無限に食べられるトーストレシピ

食パンを買ったら絶対作って欲しい激ウマレシピ！カリカリのチーズにジューシーなウインナー、この組み合わせがおいしくない訳ないよね。家族みんなが大喜びの朝ごはんになりますよ。食パンが秒でなくなる絶品「ウインナーチーズトースト」レシピ。いつもの「トースト」に飽きたらやってみてね！

【冷蔵庫にウインナーあったら即これ】「冗談抜きで箸が止まらない」「家族みんなが大喜び」簡単絶品おかずレシピ

トマトケチャップの甘さとカレー粉の香りがふわっと広がる「カレーケチャップウインナー炒め」をご紹介します。 作り方はとっても簡単！材料はウインナーと調味料だけ、フライパンひとつでOKです。トマトケチャップのまろやかな酸味とカレーのスパイシーさが絶妙にマッチし、子どもから大人まで大満足の味わいに！ウインナーに片栗粉をまぶしてから焼くことで、外はカリッと、中はジューシーな食感に仕上がります。夜ごはんのもう一品にはもちろん、お弁当のおかずやビールのおつまみにもぴったり◎。調理時間はたったの5分ほどで、忙しい平日やサッと一品足したいときにもおすすめですよ♪

【とろ〜りチーズとウインナー】のうまみがたまらない！アツアツ簡単至福レシピ♪

「ウインナーと玉ねぎのチーズホイル焼き」は、トースターで簡単！絶品おかず♪ウインナーのジューシーさ、玉ねぎの甘みに、とろけるチーズとバターのコクがたまらない香ばしさ！アルミホイルで焼くだけで洗い物も少なく、忙しい日にぴったり。おつまみにも最適。シンプルなのに大満足のホイル焼きです♪

【油揚げとウインナーがあったら絶対作って】「今日も作って！」家族からのリクエストがすごい！旨みがぎゅっと染み込み込んだ油揚げのおかずレシピ

味付けはコンソメスープの素のみ！「ウインナーと卵とキャベツの巾着煮 」のレシピをご紹介します。油揚げにウインナーとコンソメの味が染み込んで口の中で旨味が広がり、ほっぺたが落ちそうなくらい絶品！キャベツのやさしい甘さと卵のコクがさらにおいしさをアップ。油揚げに入れて煮るだけなのでとっても簡単です！