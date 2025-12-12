【ライスペーパーは全部これにして】包んで焼くともちもち餃子が完成。ライスペーパーの簡単レシピ3選

BuzzFeed

【ライスペーパーは全部これにして】「箸が止まらん！」モチモチ食感がたまらない！鶏ひき肉と白菜のライスペーパーギョーザレシピ

ギョーザの皮ではなくライスペーパーで作る、もちもち食感の「鶏ひき肉と白菜のライスペーパーギョーザ」をご紹介します！白菜は塩もみしてしっかり水気を絞ることで、水っぽくならず、食感もシャキッと楽しめます♪鶏ひき肉とオイスターソース、おろしにんにくなどを混ぜることで、シンプルながらも満足感のある味に仕上がります！タネと一緒に大葉を巻いたら、口に入れた瞬間に爽やかな風味が広がりますよ！ライスペーパーで包んでいるので、油をたくさん使わなくても香ばしく焼くことができ、外はパリッと、中はもちもちの食感です♡

【ライスペーパーで感動級のおつまみ】「こんな使い方があったんだ！」「手が止まらない」スパムとチーズの簡単おつまみレシピ

巻いて焼くだけ！リピート確定のおつまみレシピをご紹介します♪揚げ焼きにすることで、ライスペーパーの外側はカリッと内側はモチっとして手が止まらなくなるおいしさです！スパムのしょっぱさがちょうどいいですよ！簡単に作れるのでパパッと作りたい時におすすめのレシピです！

【ライスペーパーあったら試してみて】豆腐とえのきで満足感抜群！節約したい時にもぴったりの簡単おかずレシピ

ヘルシー食材を使って作るボリューム満点のおかずレシピをご紹介します！木綿豆腐にツナ、えのき、ニラを合わせた具を、ライスペーパーで包んで焼くだけ！すぐに焼けるのでいつものギョーザよりも気軽に作れちゃいますよ♪