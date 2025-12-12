【さつまいも×ホットケーキミックス】「買ったみたい！」「また食べたい」ほっこり人気レシピ3選

BuzzFeed

【さつまいもとホットケーキミックスで！】「買ったやつみたい」「ふわふわすぎてびっくりした」フライパンで作れる超簡単蒸しパンレシピ

ほっこり甘いさつまいもを使った簡単蒸しパンをご紹介します！混ぜて、フライパンで蒸すだけだから超絶簡単！ホットケーキミックスをベースにした生地に角切りのさつまいもをのせることで、ほっくり感と自然な甘さが広がります♪はちみつのやさしい風味と黒ごまの香ばしさもアクセントになり、手が止まらなくなるおいしさですよ！フライパンを使えば手軽に作れるので、特別な道具がなくても大丈夫です◎ほっこり優しい味わいで、子どもから大人まで大満足間違いなしですよ！

Advertisement

BuzzFeed

【さつまいもがあれば試す価値あり】「家にあった材料でここまで！？」「これはもう我が家の定番」絶品レシピ

「さつまいもバターグラタンケーキ」は、ほくほくのさつまいもとやさしい甘さの生地がよく合うおやつです。レンジで下ごしらえしたさつまいもを混ぜて焼くだけなので、手間がかからず失敗しにくいのがうれしいところです。ホットケーキミックスを使うのでふんわりとした食感になり、バターの香りが焼き上がりに広がります。グラタン皿で焼くことで見た目もかわいく、食卓が明るくなります。焼き立てはふわっと軽く、冷めるとしっとりして違うおいしさを楽しめます。

Advertisement

BuzzFeed

【さつまいもおやきが優勝】「ホットケーキミックスで作れる」「甘じょっぱさに家族全員ハマった」秋の絶品レシピ

「さつまいもとベーコンの塩チーズおやき」は、甘じょっぱさがクセになる一枚。ホットケーキミックスのやさしい甘みと、ベーコンやチーズの塩気が絶妙に合わさります。さつまいものほくほく感も加わり、食べ応えもしっかり。休日の朝や小腹が空いたときに、気軽に作れるのもうれしいところです。お子さまから大人までハマる味わいで、メープルシロップをかければスイーツ感覚でも楽しめますよ♪

Advertisement