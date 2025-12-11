【角煮は水の代わりにコレで煮て】圧力鍋いらずでホロホロに…！プロ級の食感になる簡単人気レシピ3選

【角煮はもう煮込まないで！】「スプーンで切れるほどトロトロ」「もう普通の作り方に戻れない」簡単神レシピ もう角煮は煮込まなくていい！炊飯器に材料を入れてスイッチを押すだけで、スプーンで切れるほどトロトロの絶品角煮が完成。ご飯と一緒に炊けば、うまみがしみ込んだ角煮ご飯に。手間いらずなのにお店級の仕上がりで、「もう普通の作り方に戻れない」と話題の神レシピです。

【スプーン1杯で極トロ角煮】安い肉でもホロホロ柔らか！ご飯200杯いける絶品おかずレシピ 鶏むね肉を使った絶品角煮レシピ。スプーン1杯のマヨネーズを加えるだけで、しっとり柔らかく仕上がり「安いのにウマすぎ！」と大好評。味がしっかり染み込み、ごはんが止まらなくなるほどの食べ応え。手軽なのに満足度抜群で、お弁当にも晩ごはんにもぴったりのおかずです。

【角煮は水の代わりにコレで煮て！】「信じられないくらいにホロッホロ」「もういつもの角煮には戻れない…」

ホロホロと口の中でとろける柔らかさが魅力の角煮。実は、水の代わりにサイダーで煮ると、さらにやわらかく仕上がるんです！炭酸の力でお肉の繊維がほぐれ、口の中でスッとほどけるような食感になります。しかもサイダーに含まれる砂糖のおかげで自然な甘みが加わり、砂糖を足す必要もなく味付けも簡単！調味料が少なく済むので手間も減り、失敗しにくいのもうれしいポイントです。柔らかさと味付けの両方を同時にかなえてくれる、一石二鳥の調理法。一度口にすれば「もう普通の角煮には戻れない…」と思うほどの仕上がりで、これは一度試してみる価値アリですよ！！