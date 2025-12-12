【卵の使い方が変わる】「こんな食べ方あったんだ」「シンプルなのに満足感がある」毎日頼れる簡単レシピ3選

BuzzFeed

【節約食材でコスパ最強】味付けはめんつゆで簡単！パパッと作れる和風グラタンレシピ

「豆腐」と「卵」を混ぜて焼くだけ！レンジとトースターで作る和風グラタンレシピをご紹介します。味付けはめんつゆだけで簡単！中はふわふわ食感、外はこんがり焼けたチーズが絶品です。ホワイトソースを作る手間もなく、食べたい時にすぐ出来る！高タンパクで栄養価の高い豆腐と卵の料理です。ボリューム満点で節約もでき、家計にも優しい「豆腐と卵の和風グラタン」レシピです。

【え、豆腐？と思ったけど大正解】「こんな食べ方知らなかった」朝5分で作れるボリューム満点の簡単レシピ

「豆腐入りふわふわ卵オムレツ」は、絹豆腐を加えることで軽くてやさしい食感に仕上がります。豆腐の水分が卵を包み込み、焼いてもパサつかず、しっとりとした口当たりに。忙しい朝でも5分ほどで作れ、しょうゆをかければ和風に、ケチャップをのせれば洋風にも合います。食材は卵と豆腐、塩、油だけとシンプル。冷蔵庫にあるもので手軽にできるのがうれしいところです。軽めの朝ごはんにも、あと一品ほしい夜にもぴったり。体にやさしく、満足感のある味わいです。

【小松菜余ってたら作るべき】「野菜と魚と卵でしっかり満たされる」「思った以上に食べごたえがある」絶品レシピ

「小松菜とツナのとろけるチーズオムレツ」は、炒めた小松菜のほどよい歯ざわりと、しっかり固めに焼いた卵の落ち着いた食感が特徴です。ツナのうまみとチーズのまろやかさが重なり、シンプルでも満足感のある味わいになります。調味料を控えめにしても素材の良さが出て、油っぽさを感じずに仕上がります。夕飯のおかずとして使いやすく、食卓に自然になじむ一皿です。小松菜の緑が彩りを添えるので、食卓に並べたときの印象も良く感じられますよ♪