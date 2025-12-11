【卵焼きにはアレを入れて♡】「ふわっとジューシーでヤバい」「冗談抜きで料亭の味」感動の卵焼きレシピ4選

BuzzFeed

【卵焼きがふわふわジューシー】今までのには戻れない！毎朝食べたいだし巻き卵の裏技レシピ

朝ごはんの定番といえば「卵焼き」。今回はふわふわジューシーに仕上がるだし巻き卵のレシピをご紹介します！だしを逃さずに焼くポイントは「片栗粉」を加えること。片栗粉はだしを閉じ込めるだけでなく、卵も破れにくくしてくれますよ。簡単に「だし巻き卵」を格上げする裏技レシピ、試してみてね！

【卵焼きにまだ砂糖使ってる？】「子どもが激ハマり」「新定番になりそう」毎日作りたくなる卵焼きアレンジレシピ

卵焼きを作るとき、皆さんは何で味付けしていますか？砂糖、しょうゆ、白だしなどさまざまだと思います。特に甘めの卵焼きがお好きな方は、砂糖を入れている方が多いのではないでしょうか。そんな「いつも砂糖を入れているよ」という方にぜひ試してほしい、卵焼きの新定番味付けレシピをご紹介します！なんと入れるのはケチャップ。卵とケチャップの組み合わせはオムライスやオムレツなどでもおなじみですが、今回は添えるのではなく卵液に混ぜ込むんです。ほんのり赤みが増し、ふんわりしっとりと仕上がるので、見た目も味もぐっと華やかになりますよ。

【混ぜるだけで誰でも簡単にプロ級のふわふわ卵焼きに！？】「ふわふわすぎて口の中でとろける」「冷めても固くならないのが神」

お弁当や朝食に欠かせない卵焼きは、ちょっとした一品としても手軽に作れる万能メニューです。定番の味付けに加え、チーズや野菜、ハムなどを入れてアレンジすることも多いですよね。今回ご紹介するのは、冷めても固くならず、過去最高にふわふわに仕上がる卵焼きのレシピです。一口食べれば、思わず「こんなにふわふわになるの？」と感動してしまうこと間違いなし。朝の忙しい時間でも簡単に作れるので、ぜひチェックしてみてくださいね！

【天才すぎる裏ワザ】卵焼きがふわふわ＆ジューシーに！秘密は“みそ汁の定番食材”だった！？

卵焼きは、普段のおかずやお弁当に大活躍する家庭料理ですよね。でも、いざ作ってみると「ふわふわに焼けない…」と悩むことも多いのではないでしょうか？「お店で食べるような、ふわっとジューシーな卵焼きを作りたい！」と思ったことがある方は、きっと私だけではないはず。そこで今回は、誰でも簡単にふわふわでジューシーな卵焼きが作れるレシピをご紹介！ポイントは、みそ汁の定番食材“アレ”を加えること。はたして、その正体とは…？