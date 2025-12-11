【柿にアレをかけるだけ】まさかの食べ方で大変身！止まらない柿レシピ3選

【柿の皮、包丁でむくのはもう古い？】「果肉がムダなく食べられる」「力もいらない」柿の皮がスルスルむける時短テク

「柿」の皮をむくときは包丁を使うのが一般的ですが、固めの柿は包丁でむくと実が削れすぎたり、手がすべりやすかったりしますよね。そんなときに便利なのがピーラーでむくライフハック！ピーラーなら刃が薄く、柿の表面だけをスルッと削れるので、果肉をムダにせずきれいに皮だけむけるんです。さらに包丁よりも力がいらず、丸い形でも安全にむけるのがポイント。熟して柔らかい柿も、冷蔵庫で少し冷やしてからピーラーを使えば形を崩さずきれいに仕上がります。皮が薄い柿ほどこの方法が向いていて、むいた表面もツヤツヤ。時短＆安全で、果肉をしっかり楽しめる便利テクです。