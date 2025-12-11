【寒い日はグラタンが食べたい！】トースターで焼くだけ。旬の野菜で作る、絶品グラタンレシピ3選

BuzzFeed

【ほうれん草と卵があったら絶対作って】「この手があったか」「普通に炒めるのやめたわ」絶品グラタンレシピ

ほうれん草と卵があったら、とりあえず炒める？もちろん、それだけでもおいしいですが、ゆで卵にしたグラタンが絶品です！ほうれん草は1袋使うので、余すことなく使いきれますよ。寒い日におすすめのグラタンレシピです♡

【かぼちゃはこうやって食べるのが一番うまい！】「10個買い足すレベル」「チーズとろ〜♡」ポタージュで簡単濃厚グラタン

かぼちゃを半分に切ってそのまま器にしちゃうぜいたくなグラタン♡ポタージュ・ベーコン・玉ねぎ・チーズを詰めて焼くだけで、見た目も超映える一品に！外は香ばしく、中はとろ〜り濃厚で、一口食べれば幸せが口いっぱいに広がる♡レンジとトースターで簡単に作れるから、忙しい日でも秒で完成！写真映えも味も最強のかぼちゃポタージュグラタンです♪

【里芋あったら、これやってみて！】「このねっとり感やクセになる♪」皮ごと！？里芋のみそグラタン



里芋といえばで煮物のレシピが多いですが、実はいろいろなアレンジができる万能野菜なんです！今回は寒い季節にぴったりの里芋を皮ごと使ったグラタンのレシピをご紹介します。里芋の皮はぬめり成分のひとつであるガラクタンやビタミンが豊富で、免疫力を高める効果があるといわれています。泥とうぶ毛をたわしなどで取り除き、皮ごと調理すれば栄養を逃さず食べられますよ。ホクホクの里芋グラタンを食べて温まってくださいね♪