【りんごを買ったら迷わず作って】「のせて焼くだけ」「パイ生地なしでサクサク」トースターで作れるアップルパイレシピ

りんごにグラニュー糖とシナモン、バターをのせ、その上から卵液にくぐらせたパイシートをかぶせてトースターで焼くだけ！ライスペーパーがパイ生地のように変身する「ライスペーパーアップルパイ」のレシピをご紹介します。
外はサクッと香ばしく、中はじゅわっと甘いりんごがとろけますよ。型いらずで見た目もかわいく、焼きたてはシナモンの香りがふんわり広がるごほうびスイーツ。
冷めてもおいしいので、おやつにも朝食にもぴったりです。ぜひ、作ってみてくださいね♫
ライスペーパーアップルパイ
2〜3人分
材料：
りんご 1個
グラニュー糖 小さじ3
シナモンパウダー 適量
バター 30g
ライスペーパー 6枚
【A】牛乳 大さじ4
【A】砂糖 小さじ1
卵 1個
バター 5g
作り方：
① りんごは芯を取り除き、水平に6等分に切り分ける。
② アルミホイルを敷いた天板にグラニュー糖を6等分にして広げ、上からシナモンパウダーを振る。その上に①を置き、くり抜いた部分に6等分にしたバターをそれぞれ詰める。
③ 耐熱ボウルに【A】を入れて混ぜ、600Wの電子レンジで30秒加熱する。卵、バターを加えて混ぜ溶かし、バットに移す。ライスペーパーを1枚ずつくぐらせ、四角形に折りたたむ。②の上に被せ、トースターに入れて10〜15分、こんがりと焼き色がつくまで焼いたら、完成！
※天板にのりきらない場合は、複数回に分けて焼いてください。
お好みで粉砂糖を振り、バニラアイス、ミントの葉をのせて召し上がれ！
