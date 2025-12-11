LIFEレシピTasty料理

【りんごを買ったら迷わず作って】「のせて焼くだけ」「パイ生地なしでサクサク」トースターで作れるアップルパイレシピ

りんごを輪切りにして、グラニュー糖とシナモン、バターをのせた上から卵液にくぐらせたライスペーパーをかぶせ、トースターで焼き上げる「ライスペーパーアップルパイ」のレシピをご紹介します。バターの香ばしさとシナモンの甘い香りがりんごに染み込み、外はサクッ、中はとろっとしたぜいたくな味わい。型を使わずに作れるので、手軽なのに見た目はまるでお店のようです。
 

りんごにグラニュー糖とシナモン、バターをのせ、その上から卵液にくぐらせたパイシートをかぶせてトースターで焼くだけ！ライスペーパーがパイ生地のように変身する「ライスペーパーアップルパイ」のレシピをご紹介します。
外はサクッと香ばしく、中はじゅわっと甘いりんごがとろけますよ。型いらずで見た目もかわいく、焼きたてはシナモンの香りがふんわり広がるごほうびスイーツ。
冷めてもおいしいので、おやつにも朝食にもぴったりです。ぜひ、作ってみてくださいね♫

ライスペーパーアップルパイ

2〜3人分

材料：

りんご　1個

グラニュー糖　小さじ3

シナモンパウダー　適量

バター　30g

ライスペーパー　6枚

【A】牛乳　大さじ4

【A】砂糖　小さじ1

卵　1個

バター　5g

作り方：

① りんごは芯を取り除き、水平に6等分に切り分ける。

② アルミホイルを敷いた天板にグラニュー糖を6等分にして広げ、上からシナモンパウダーを振る。その上に①を置き、くり抜いた部分に6等分にしたバターをそれぞれ詰める。

③ 耐熱ボウルに【A】を入れて混ぜ、600Wの電子レンジで30秒加熱する。卵、バターを加えて混ぜ溶かし、バットに移す。ライスペーパーを1枚ずつくぐらせ、四角形に折りたたむ。②の上に被せ、トースターに入れて10〜15分、こんがりと焼き色がつくまで焼いたら、完成！

※天板にのりきらない場合は、複数回に分けて焼いてください。

お好みで粉砂糖を振り、バニラアイス、ミントの葉をのせて召し上がれ！ 

