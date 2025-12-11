【さつまいもはこうやって食べてみて】「大学芋よりウマいかも」「つまみ食いが止まらん」包んで焼くだけの簡単おやつレシピ

レンジでチンしたさつまいもをライスペーパーで包んで焼くだけ！外はパリッ、中はホクホクの「ライスペーパー大学芋」のレシピをご紹介します。
砂糖としょうゆの甘じょっぱいたれが絶妙で、つい手が止まらないおいしさ。食べ応え抜群＆コスパも最高のおやつです。
ぜひ、作ってみてくださいね♫
ライスペーパー大学芋
2人分
材料：
さつまいも 1本
ライスペーパー 6枚
サラダ油 大さじ1
【A】砂糖 大さじ3
【A】水 大さじ2
【A】みりん 大さじ1
【A】しょうゆ 小さじ1
黒ごま 適量
作り方：
① さつまいもはよく洗い、両端を落として長さを半分に切り、12本のスティック状に切り分ける。耐熱皿にのせてラップをかけ、600Wの電子レンジで5分加熱して粗熱を取る。
② ライスペーパーは半分に切り、水にくぐらせて戻してまな板におき、①の1本を手前に置く。下、左右、奥に向かって包む。同様にあと11本作る。
③ フライパンにサラダ油を引いて中火で熱し、②を並べて両面をこんがりと焼く。余分な油を拭き取り、【A】を加えて煮絡める。お皿に盛り、黒ごまをのせたら、完成！
