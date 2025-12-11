【さつまいもはこうやって食べてみて】「大学芋よりウマいかも」「つまみ食いが止まらん」包んで焼くだけの簡単おやつレシピ

レンジで加熱したさつまいもをライスペーパーで包み、フライパンで焼いて甘じょっぱく仕上げた「ライスペーパー大学芋」のレシピをご紹介します。外はパリッ、中はほくほくの食感で、まるでお店のようなスイーツ ♡ 砂糖としょうゆの甘じょっぱいたれが絡んで、あとを引くおいしさです。油で揚げないから軽く仕上がり、材料もシンプルでコスパも◎。