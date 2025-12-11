LIFEレシピTasty料理

【さつまいもはこうやって食べてみて】「大学芋よりウマいかも」「つまみ食いが止まらん」包んで焼くだけの簡単おやつレシピ

レンジで加熱したさつまいもをライスペーパーで包み、フライパンで焼いて甘じょっぱく仕上げた「ライスペーパー大学芋」のレシピをご紹介します。外はパリッ、中はほくほくの食感で、まるでお店のようなスイーツ砂糖としょうゆの甘じょっぱいたれが絡んで、あとを引くおいしさです。油で揚げないから軽く仕上がり、材料もシンプルでコスパも◎。
 

レンジでチンしたさつまいもをライスペーパーで包んで焼くだけ！外はパリッ、中はホクホクの「ライスペーパー大学芋」のレシピをご紹介します。
砂糖としょうゆの甘じょっぱいたれが絶妙で、つい手が止まらないおいしさ。食べ応え抜群＆コスパも最高のおやつです。

ぜひ、作ってみてくださいね♫

ライスペーパー大学芋

2人分

材料：

さつまいも　1本

ライスペーパー　6枚

サラダ油　大さじ1

【A】砂糖　大さじ3

【A】水　大さじ2

【A】みりん　大さじ1

【A】しょうゆ　小さじ1

黒ごま　適量

作り方：

① さつまいもはよく洗い、両端を落として長さを半分に切り、12本のスティック状に切り分ける。耐熱皿にのせてラップをかけ、600Wの電子レンジで5分加熱して粗熱を取る。

② ライスペーパーは半分に切り、水にくぐらせて戻してまな板におき、①の1本を手前に置く。下、左右、奥に向かって包む。同様にあと11本作る。

③ フライパンにサラダ油を引いて中火で熱し、②を並べて両面をこんがりと焼く。余分な油を拭き取り、【A】を加えて煮絡める。お皿に盛り、黒ごまをのせたら、完成！

