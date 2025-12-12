BuzzFeed

【みそ汁にスプーン1杯入れてみて】酒？みりん？いえいえ、違います！一瞬で料亭の味になるみそ汁の絶品アレンジレシピ

毎日の食卓には欠かせないみそ汁。豆腐や油揚げなど具材を変えて楽しめますが、実は「昆布茶」を入れると、味がグッと深くまろやかになるって知ってましたか？みそと昆布茶の成分が合わさり、単なる塩辛さではなく丸みのある塩気になるんです。ちょい足しするだけで、味を変えずにみそ汁の風味を引き立ててくれますよ。昆布茶は粉末状で溶けやすいので失敗なし。いつものみそ汁がまるで料亭の味のようにコクとうまみがアップします！

【今までのみそ汁は何だったの！？】「まるで料亭の味だわ」コクと旨味がアップするみそ汁の格上げレシピ

いつも飲んでいる「みそ汁」が料亭のような味に！？「酒」を隠し味に入れることで、風味がアップしてほのかな甘味が加わり、コクと旨味があふれる絶品みそ汁になりますよ。酒を入れて加熱することで、アルコールが食材の臭みの元と一緒に蒸発し、食材から臭みを取り除く効果があります。また、酒の原料である米が分解されて作られた成分が、旨味やコクの元となっているそうですよ。

「今日のみそ汁、ウマいじゃん」「旅館の朝ごはんみたい」スプーン1杯入れてみて！目からウロコのみそ汁の格上げレシピ

食卓には欠かせない「みそ汁」ですが、実はおうちにある調味料をほんの少し加えるだけで、いつもの味がぐっと深くまろやかになるって知ってましたか？その正体は「みりん」。みりんの優しい甘味とコクが、みその風味を引き立ててくれるんです。みその塩っぽさが軽減されてまろやかな味わいに！いつものみそ汁がまるで料亭の味のようにコクと旨味がアップしますよ！