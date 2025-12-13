【ウチでは大根こうやって食べてます】「1本丸ごと余裕！」味しみ大根レシピ3選

BuzzFeed

【大根の煮物が100倍うまくなる！】「だまされたと思ってマネしてみて！」レンチンで時短♪味しみ絶品煮物

これ絶対マネして！いつもの和風だしの大根の煮物にトマトケチャップを加えるだけで、甘みが増してマイルドな絶品煮物になるんです♪大根は厚めのいちょう切りにして電子レンジで柔らかくしておけば、煮る時間も短縮に！いつもの大根煮とはひと味違い、おかわりコールが止まらない大満足の一品に仕上がります。

【今までで一番ラクな豚バラ大根かもしれん】「簡単すぎて3日連続で食べてる」フライパンで10分！ご飯が進みすぎて困る煮物レシピ

味付けはめんつゆでOK！味がしみしみ「豚バラ大根」のレシピを紹介します♪豚バラと大根をフライパンでサッと炒め、あとは、めんつゆで10分ほど煮るだけ。たったこれだけで簡単に味しみ豚バラ大根が作れちゃいますよ〜。

【大根が余っていたら絶対にやって！】トロうま♪大根を「揚げ出し」にするとここまでおいしいとは…！

今が旬の大根を使って新たなおいしさに！？トロうまがたまらない「揚げ出し大根」のレシピを紹介します♪こんがりと揚げた大根とすりおろした大根の２種類の食感を楽しめますよ♪