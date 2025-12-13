今トランプ界隈で広がる整形トレンド「マー・ア・ラゴ・フェイス」とは？保守派女性に人気のルックスが意味するもの

「マー・ア・ラゴ・フェイス」とは？ Illustration: HuffPost; Photos: Getty

テレビやソーシャルメディアに登場するアメリカの保守派の女性を見ていると、みんな互いによく似ていることに気づくかもしれない。

トランプ政権ではネポティズム（縁故主義）が蔓延しているため、彼女たちが親族関係にあるのではないかと推測する人もいるが、それが理由ではない。

Advertisement

保守派女性たちは、フロリダ州パームビーチにあるトランプ大統領の別荘から名付けられた「マー・ア・ラゴ・フェイス」と呼ばれる美容整形トレンドを取り入れているのだ。

「マー・ア・ラゴ・フェイス」を手に入れるためにはどんな施術が必要なのか、費用はどのくらいかかるのか、そしてそのルックスが何を意味するのかーー。

Advertisement

ハフポストUS版編集部はトップレベルの美容外科医やPR専門家に話を聞いた。

「マー・ア・ラゴ・フェイス」の特徴

マー・ア・ラゴ・フェイスは遠くからでも見分けられるほど特徴的だが、その特異性を正確に言語化できない場合もある。

ナイキール医師はさらに、マー・ア・ラゴ・フェイスの女性は、やや高めの生え際、フサフサでくっきり整えられた眉、幅がありわずかにリフトアップされたアーモンド形の目も特徴に挙げた。また、細い鼻筋と洗練されバランスの取れた鼻先、ラミネートベニアなどで強調された白い歯と、強くシャープな顎のラインといった特徴があることも多いと述べた。

Advertisement

「マー・ア・ラゴ・フェイス」を手に入れるには？

マー・ア・ラゴ・フェイスを手に入れるのは簡単ではない。それには通常、外科的処置と注入治療の組み合わせが必要だとナイキール医師は述べる。

リシエキ医師によれば、必要な施術量は、もともとの加齢度合いや生まれ持った特徴によって異なる。しかし、この特徴的なルックスを手に入れるためには、多くの人がフェイスリフト、まぶたの手術、フィラー、ボトックス、レーザー治療を必要とするという。

Advertisement

しかし、施術を受けることはただの始まりに過ぎない。定期的なメンテナンスをしなければ、マー・ア・ラゴ・フェイスはすぐに失われていく。リシエキ医師によると、メンテナンスには、肌の滑らかな質を保つための定期的なボトックス注射やレーザー治療、唇や頬のボリューム維持のための定期的なフィラー、また、時間とともに緩んだ組織を引き締める修正手術を必要とすることが多いという。

費用はいくらかかるのか？

マー・ア・ラゴ・フェイスを得るための費用は、どれだけの美容処置を行うかによって異なる。また、美容外科医の料金も大きく幅がある。

しかしナイキール医師は、このルックスを手に入れるには少なくとも9万ドル（約1400万円）以上かかり、一流で人気の高い外科医を選べばさらに高額になると見積もる。

Advertisement

マー・ア・ラゴ・フェイスを望む場合、平均して眉リフトに1万5000ドル（約230万円）、フェイスリフトとネックリフトに3万ドル（約470万円）、まぶたの手術に1万2500ドル（約195万円）、鼻の整形に2万ドル（約310万円）、顔への脂肪移植に1万ドル（約156万円）の支払いになるだろうとナイキール医師は説明する。手術の合間には数週間の回復期間が必要なケースも多いという。

ルックスを完成させるためにはさらに、ボトックス、フィラー、神経調節剤、マイクロニードリング、フェイシャル、ピーリング、レーザー治療、医療レベルのスキンケア製品などに数千ドルを追加で支払うことになると言い、これらの追加費用は容易に2500ドル（約39万円）以上積み上がり、総額は9万ドル（約1400万円）を超える。

しかも支出はそこで終わらない。定期的なメンテナンス処置と治療にかかる維持費は3カ月ごとに625ドル（約9万7000円）ほど。さらに「外科的リフトは通常10年ごとにやり直す」ため、その維持には数万ドル単位の追加費用がかかるという。

Advertisement

「保守派メイク」の代表格と言われるアメリカのレヴィット報道官 ALEX WROBLEWSKI via Getty Images

「マー・ア・ラゴ」ルックスを完成させるには？

美容整形に加え、女性たちはエクステでボリュームアップさせ完璧に整えられた金髪、「輪郭と目元を強調した完璧なメイク、そしてまつエクをしていることが多いという。

Advertisement

「マー・ア・ラゴ・フェイス」は何を意味するのか

スタイルは個人的なものだが、同時に社会的なものでもあるとウィットモア氏は言う。「特定のコミュニティ、特にトランプ大統領やマー・ア・ラゴ界隈の世界では、この『ルックス』は単なる美しさ以上の意味を持つ」と説明した。

女性たちがマー・ア・ラゴ・フェイスを求めるのは、「美的感覚を共有することで『私もあなたたちの一員』『このグループの1人』というメッセージを言葉なしで伝えられる」からだと言い、さらにそのルックスから「自信や支配力も醸し出される」という。

Advertisement

「マー・ア・ラゴ・フェイス」は大きなトレンドの一部

「このトレンドは、PRや世間の評価におけるより広い真実を反映している。権力への近接性は外見を形成しやすい」と説明した。

政治、テック、メディアのいずれであれ、「エリート層の人々は、影響力を持つ人たちに合わせて暗黙のビジュアル規範を取り入れる傾向がある」とマッド氏は言う。マー・ア・ラゴ・フェイスは「帰属したい、忠誠を示したい、強いブランドの美学に合わせたいという人間の本能によるものだ」と述べた。

Advertisement

マッド氏によれば、エリート環境における独特のスタイルは、しばしばその業界での価値感を反映するように進化する。例えば、メディアではハイファッション、テックではミニマリズム、金融ではラグジュアリーが評価される。