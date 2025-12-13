LIFEレシピTasty料理

【白菜まだ鍋で食べてるの？】リピ確定。「鍋だけじゃない」白菜絶品レシピ4選

冬といえばやっぱり白菜。鍋だけじゃもったいない！今回は、白菜を思いっきり味わえる絶品レシピ4つを厳選してご紹介します。「白菜カルボナーラ」「白菜と卵のおかゆ風ごはん」「白菜の醤油漬け」「白菜チーズベーコン炒め」は、どれも家にある材料でパパッと作れておすすめです
 

人気No.1簡単料理・幸せレシピ 🍳 https://www.buzzfeed.com/jp/badge/tastyjapan

BuzzFeed

【こんな白菜、ウマいに決まってる】「余裕で1株ペロリだよ」フライパンひとつで作れるコク旨おかずレシピ

「白菜を1株買っちゃったけど、全然消費できない」とお困りの皆様、お待たせしました。トロトロに煮込んだ「白菜」に濃厚クリーミーなソースをかけた「白菜のカルボナーラ」レシピをご紹介します。あっさりした白菜も、ベーコンの旨味とチーズのコクでボリューム満点のおかずになりますよ。

レシピはこちらから♪

BuzzFeed

【白菜と卵でめっちゃ温まる！】「マジで毎日食べたい」寒い時期に欲しくなる簡単おじやレシピ

寒い日にはやっぱりコレ！白菜と卵があれば作れる「白菜と卵の中華風おじや」のレシピを紹介します♪具材は野菜と卵だけですが、肉がなくても食べ応えのある味付けに仕上げてみました。消化にもいいので、食欲がない時や、風邪を引いた時にもオススメな一杯ですよ〜♪

レシピはこちらから♪

BuzzFeed

【白菜1株が秒で消える！？】「漬物よりこっちがいい！」カリッとトロトロの簡単おつまみレシピ

「白菜」を買ったらぜひ作ってほしい、簡単なおつまみレシピをご紹介します。カリカリに焼いたチーズの上に白菜とベーコンをのせ、ペッタンと折りたたむだけ。白菜に片栗粉を混ぜ込むことで、モチモチとした食感になりますよ。簡単なのに箸が止まらない「白菜とベーコンのカリカリチーズ焼き」レシピです！

レシピはこちらから♪

BuzzFeed

【この世から白菜なくなるほどうまい】「無限に食べれる」「作るたび秒で消える」人気おかずレシピ

白菜が主役の、無限に食べられる人気おかずレシピ！切った白菜を調味料に漬けるだけで、しゃきしゃき食感と味がしっかりしみ込む簡単レシピ。作るたび秒でなくなり、「この世から白菜が消えるんじゃないか」と思うほどやみつきに。手軽に作れて、箸が止まらない一品です。

レシピはこちらから♪