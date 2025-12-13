【りんごはコレ作るために買う】「毎朝食べたい♡」簡単なのに超おいしい♪りんごのモーニングレシピ3選

BuzzFeed

「りんごとさつまいも、レンチン3分で！？」「毎朝こんなの食べたい！」家族に大人気♡華やかオープントースト



りんごとさつまいも、レンチン3分でここまで華やかに！？朝からこんなの幸せ〜♡薄切りにしたさつまいもとりんごを砂糖とバターと一緒に電子レンジで加熱するだけで、甘さと香りがギュッと詰まった絶品フィリングに♪トーストに交互に重ねれば見た目もかわいく、いつもの朝食がワンランクアップしますよ♪

BuzzFeed

【食パンで簡単アップルパイ】「1回作ったらリクエストが止まらない」「濃厚でウマすぎ！」手軽に作れる絶品おやつレシピ

食パンで手軽に作れる「アップルカスタードパイ」のレシピをご紹介します！レンジで作ったカスタードクリームとりんごのフィリングを食パンにのせて、フライパンで焼くだけ！とっても簡単に本格的なアップルパイが作れちゃいます◎トロッと濃厚なカスタードと、甘酸っぱいりんごの組み合わせがたまらないおいしさですよ♪バターを引いたフライパンで焼くので香ばしく、食欲をそそります！ 朝ごはんやおやつにぴったりで、家族みんなで楽しめますよ♪

BuzzFeed

【りんごを買ったら迷わず作って！】混ぜて焼くだけで、はいウマイ！ホットケーキミックスで作れる簡単おやつレシピ

「りんご」1個を丸ごと使った、しっとり甘酸っぱいケーキをご紹介♪ ホットケーキミックスを使うので、材料を混ぜて焼くだけの超簡単レシピです！りんごのシャキシャキとした食感とふんわり生地が相性抜群で、おやつにピッタリ！作り方も手軽なので、お菓子作り初心者さんにもおすすめの「りんごケーキ」のレシピです♪

