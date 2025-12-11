【無印良品】完売続出で入手困難の「オペラケーキ」再販スタート。なぜ人気？

2023年から冬季限定で発売し、24年も「幸せの味」「旨すぎる！」と完売が続出した無印良品の「オペラケーキ」。この冬、再販がスタートしています。

フランスの「ブルードネージュ」やオランダの「ストロープワッフル」など、世界の伝統菓子が生まれた背景や食文化、その土地ならではの素材の使い方まで本場の味を開発に活かしているという、無印良品の「世界のお菓子シリーズ」。

オペラケーキはフランスの伝統的なパティスリーでは定番のチョコレートケーキ。香り高いコーヒー風味のクリームとソース、しっとりと焼き上げられた生地、そしてミルクチョコレートが美しい層をなす一品です。

諸説ありますが、その名前はパリのオペラ座に由来しているとも言われています。

無印のネットでの商品レビューでは星4.6の高評価。「今年も購入」「甘すぎない」「クセになる」などの声がズラリと並んでおり、ケーキのしっとり感と程よい甘さ、そして小ぶりなサイズが人気の理由なようです。

価格は求めやすい250円。

ネットストアでの注文を一部再開したようですが、オンラインで在庫確認後、店舗で直接購入するのが幸せへの近道。