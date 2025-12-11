光浦靖子、羊毛フェルトの手作り「ビーバー」軍団を「非常に上手」と絶賛➡︎「可愛いが渋滞中」の声【2025年回顧】

※2025年にハフポスト日本版で反響の大きかった記事をご紹介しています。（初出：5月28日）
タレントの光浦靖子さんが5月26日、自身のインスタグラムを更新し、ワークショップの参加者たちと制作した羊毛フェルトの作品を公開しました。
この日のお題は「ビーバー」。光浦さんは投稿で、「可愛い！！非常に上手、上手すぎる！！」と絶賛。続けて、「ビーバーちゃんに持たせる枝、カナダ国旗など、宿題仕上げてちょうだいな。興奮してる今日、明日にやることおすすめ。時間が経つと熱が冷めがち、これが手芸」と、参加者に向けてメッセージを添えました。
光浦さんが投稿した写真には、様々なサイズ・表情のビーバーたちが写っています。カナダ国旗や鉛筆を持ったり、帽子をかぶったりと、個性が光る作品がずらりと結集しています。
写真に対し、「歯がいいですね！」「愛くるしさがたまりません！」「可愛いが渋滞中」など、称賛のコメントが続々と寄せられました。
手芸好きで知られる光浦さんは現在、カナダ在住。季節ものや動物、著名人などをモチーフにした様々な手芸作品をSNSで披露する傍ら、現地ではワークショップを開催するなど活躍しています。