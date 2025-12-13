【大根、余ってない？】1本丸ごとすりおろして！想像の100倍使える、大根おろしのうまみ倍増レシピ4選

BuzzFeed

【唐揚げ×大根おろしが最強すぎ♡】「炊飯器が空っぽになった！」パクパク止まらん♪鶏の甘酢おろし

やっぱり鶏の唐揚げと大根おろしの組み合わせって最強すぎる♡ ジューシーに揚げ焼きした鶏もも肉に、ポン酢×はちみつ×ごま油のまろやか甘酢だれが絡んで最高においしい「鶏唐の甘酢おろし」のレシピをご紹介します！さっぱりなのにコクもあるから、箸がどんどん進んで、ご飯何杯もおかわりしたくなっちゃいますよ♪大根おろしをたっぷりのせて、食感もさっぱり爽やかに仕上げてくださいね。

【みそ汁にアレ入れちゃうの！？】「飲んだ人全員おいしいって言ってた」その意外なみそ汁の具とは

みそ汁にはコレを入れてみて！意外とよく合う「大根おろしとなめこのみそ汁」のレシピを紹介♪大根おろしの旨みがたっぷりで、食欲がない時でもサラッと食べられますよ〜。優しい味のホッとする1杯になっています♪

【油揚げと大根おろしで優勝】「さっぱり感が最高！」抱えて食べられる油揚げのみぞれ和えのレシピ

油揚げと大根おろしで作れる！さっぱりとしたみぞれ和えのレシピをご紹介します。油揚げのサクサク感と大根おろしが最高に合う！あと一品欲しいときにおすすめです。食欲が落ちる夏にもぺろっと食べられちゃいます♫

【大根×とんかつが最強！】「家族が大喜び」大根でサッパリ！とんかつのアレンジレシピ

大根がたくさんあったら試してみて！とんかつにはソースだけじゃない！大根おろしとポン酢しょうゆでサッパリ食べられるとんかつのレシピをご紹介します♪とんかつはサクサク！中はジューシーで最高♡ご飯が進んじゃいますよ！