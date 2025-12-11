【白菜と卵でぽかぽかが止まらない】「寒い日は体が自然と欲しくなる」簡単あったかレシピ3選

BuzzFeed

【寒い日の白菜はこうやって食べて】「体の芯からあったまる」「優しいのにちゃんとおいしい」フライパンひとつで作れる簡単おかずレシピ

豆腐と白菜をしょうが入りの卵あんで煮込むだけ。シンプルなのにうま味たっぷり、とろみで冷めにくく体もポカポカの「豆腐と白菜のしょうがあんかけ」のレシピをご紹介します。やさしい味なのに箸が止まらない、豆腐と白菜の冬のあったか煮込みおかず。とろとろのしょうがあんが卵のふんわり感と相性抜群で、何度も作りたくなるレシピです。白菜の消費にも役立ちますよ。

Advertisement

BuzzFeed

【白菜と卵でめっちゃ温まる！】「マジで毎日食べたい」寒い時期に欲しくなる簡単おじやレシピ

寒い日にはやっぱりコレ！白菜と卵があれば作れる「白菜と卵の中華風おじや」のレシピを紹介します♪具材は野菜と卵だけですが、肉がなくても食べ応えのある味付けに仕上げてみました。消化にもいいので、食欲がない時や、風邪を引いた時にもオススメな一杯ですよ〜♪

BuzzFeed

Advertisement

【白菜の新しい食べ方見つけた】「こういうのが欲しかった」「すぐなくなるやつ」軽く食べられる一皿レシピ

「白菜のクリーミー卵炒め」は、白菜のやわらかな甘さに卵のまろやかさが重なり、食卓にあるとほっと落ち着く一皿です。牛乳のコクがふんわり加わることで味がやさしくまとまり、夜遅い時間でも重さを感じずに食べられます。白菜は火が入りやすく、短い時間で仕上がるため、忙しい日にも作りやすいのが魅力です。卵の固さは好みに合わせて調整でき、その日の気分に合わせて変えられるのも便利です。派手さはないものの、寒い日や疲れた日にもすっとなじみ、気持ちがゆるむようなあたたかい料理です。