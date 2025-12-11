【小松菜が万能すぎる】「あと1品がすぐ決まる」簡単副菜レシピ5選

BuzzFeed

【小松菜でコレ作らないのおかしい！】「白米3杯イケそう」「フライパンひとつで簡単」小松菜と厚揚げのごまみそ炒めレシピ

小松菜と厚揚げを香ばしいごまみそでさっと炒めるだけ！簡単で満足感たっぷりの「小松菜と厚揚げのごまみそ炒め」のレシピをご紹介します。厚揚げにみそのコクがジュワっと染みて、小松菜のシャキッとした食感と相性抜群。香りづけの白ごまがふわっと広がって、ご飯が止まらなくなる味に仕上がりますよ。節約したい日にも、あと一品欲しい日にもぴったり。フライパンひとつであっという間にできる“定番化まちがいなし”の簡単炒め物レシピです。

【小松菜とちくわがあったらコレ作ろ】「作り置きのつもりが全部食べちゃった！」レンチン3分で作れる簡単常備菜レシピ

彩り鮮やかで食卓がパッと明るくなる！箸休めにぴったりの「小松菜とちくわとにんじんのごま和え」のレシピをご紹介します。小松菜のシャキッと感と、にんじんの甘み、ちくわのうま味が絶妙にマッチ。たっぷりのすりごまで和えることでコクと香ばしさが加わり、箸が止まらないおいしさです。レンジでさっと加熱するだけなので、忙しい日の副菜やお弁当にもぴったり。野菜もたんぱく質もとれて、あと一品ほしいときに助かる簡単常備菜です。

【小松菜買ったら迷わず作って】「この組み合わせ、天才か」「まさかの子供が爆食い」フライパンひとつで作れる小松菜の簡単おかずレシピ

小松菜、ウインナー、卵をバターしょうゆで炒めるだけ！風味とコクたっぷりの「小松菜とウインナーと卵のバターしょうゆ炒め」のレシピをご紹介します。バターのまろやかな香りとしょうゆの香ばしさが食欲をそそり、ウインナーのうま味が小松菜と卵にしっかり絡んでご飯が進む一品に♪手早く作れるのにボリュームもあり、忙しい日のメインおかずにもぴったりです。フライパンひとつで簡単に作れる、家族に人気の時短レシピです。

【小松菜とちくわでご飯が進む♪】「おかわりないの？」「明日も食べたい！」1人で2人分食べちゃうおかずレシピ

小松菜のシャキシャキ感と、ちくわの旨味が味わえる「小松菜とちくわのごまみそバター炒め」のレシピをご紹介します。みそとバターのコク、ごまの風味で、ご飯がすすむ副菜に仕上がりますよ。作り方は、材料を切って炒めるだけなので簡単！おいしい料理で、手軽に栄養を摂れるのも魅力です。作り置きやお弁当にも◎コク旨な味付けなので、大人から子供まで大満足します！

【冬の小松菜はコレ覚えておけばOK】「10分で感激の味」「週7でも大歓迎」フライパンひとつで作れる簡単おかずレシピ

「小松菜」のシャキシャキ、豆腐のふわふわ、カニカマの旨味が味わえる「小松菜と豆腐の卵あんかけ」のレシピをご紹介します。トロトロのあんかけにすることで、料理の温かさがキープできますよ。作り方は、材料を切って炒めて煮るだけ。フライパンひとつで作れるので簡単ですよ！卵も加え、おいしく手軽に栄養を摂れるのも魅力です。夜ごはんのおかず、夜食などで大活躍するおかずレシピです。

