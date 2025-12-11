【コレ食べるために大根を買ってる！】「無限にいけちゃうんだよね…」箸が止まらなくなる！大根のリピ確レシピ4選

BuzzFeed

【大根1本じゃ足りない】「ごはんが進みすぎる…！」レンジで時短♪とろとろ甘酢あんかけ大根

旬の大根を使った絶品おかず「甘酢あんかけ大根」をご紹介します♪大根はレンジで加熱するから、時短なのにとろとろ食感に仕上がります。鶏ひき肉としょうがのうま味たっぷりの甘酢あんをかければ、ジュワッと絡んでごはんが止まらない♡簡単に作れて見た目も華やか、今日の献立の主役にもなる一品です。

BuzzFeed

Advertisement

【大根の煮物が100倍うまくなる！】「だまされたと思ってマネしてみて！」レンチンで時短♪味しみ絶品煮物

これ絶対マネして！いつもの和風だしの大根の煮物にトマトケチャップを加えるだけで、甘みが増してマイルドな絶品煮物になるんです♪大根は厚めのいちょう切りにして電子レンジで柔らかくしておけば、煮る時間も短縮に！いつもの大根煮とはひと味違い、おかわりコールが止まらない大満足の一品に仕上がります。

BuzzFeed

Advertisement

【我が家の無限大根はこちらです】コレ見た人は全員作って！大根がマジで「化ける」激ウマおつまみレシピ

「大根」は全部これにして！大根、カニカマ、チーズを混ぜてカリッと焼いたおつまみレシピをご紹介します！モチモチとカリカリが同時に味わえ、箸が止まらなくなりますよ。チーズのコクとカニカマの風味で、大根がいくらでも食べられちゃいます。ボリューム満点なので、家族が大喜びすること間違いなしの「大根とカニカマのチーズガレット」レシピです！

BuzzFeed

【大根とちくわがあったら作るしかない】家族に大人気！無限ポリポリ大根レシピ

大根がみるみるなくなる、とっておきのレシピをご紹介します！角切りにした大根にごま油で炒めためんつゆ味のかつお節を混ぜるだけ！パパッと作れるのに超おいしい！かつお節とごま油の風味でご飯が進む！大根の消費にも役立ちますよ。コリコリの大根ともっちりのちくわの組み合わせがクセになるレシピです！

Advertisement