オンラインのデザインツール「Canva」から、サンリオのキャラクターたちのデザインテンプレートが登場しました。
日本国内のCanva利用者限定で、ハローキティやクロミ、シナモロールなど人気キャラクターのデザインテンプレート100点が順次提供されます。
サンリオとCanvaのコラボテンプレートは、SNS投稿の作成や誕生日カード、教育現場や学校での活用など、幅広いシーンで使用可能。2025年に50周年を迎えたマイメロディをはじめ、子どもから大人まで幅広い層に愛されるサンリオキャラクターたちが、日常のデザイン制作をより楽しく彩ります。
◼️コラボレーション概要
・提供開始日：2025年12月1日より順次
・テンプレート数：100点
・対象キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、シナモロールなど
・利用条件：Canva有料プランユーザー（日本国内限定）
・用途：個人および教育目的のみ（商用利用不可）
詳細：https://www.canva.com/ja_jp/
※サンリオキャラクターズのデザインテンプレートは商用利用が禁止されており、個人および教育目的での使用に限定されています