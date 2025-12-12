LIFEネットで話題サンリオハローキティ

【サンリオ】クロミやキティがCanvaのテンプレに登場。クリスマスカードや年賀状づくりを楽しんで！

マイメロディやシナモロール、サンリオの人気キャラが続々登場です
 

オンラインのデザインツール「Canva」から、サンリオのキャラクターたちのデザインテンプレートが登場しました。

日本国内のCanva利用者限定で、ハローキティやクロミ、シナモロールなど人気キャラクターのデザインテンプレート100点が順次提供されます。

サンリオとCanvaのコラボテンプレートは、SNS投稿の作成や誕生日カード、教育現場や学校での活用など、幅広いシーンで使用可能。2025年に50周年を迎えたマイメロディをはじめ、子どもから大人まで幅広い層に愛されるサンリオキャラクターたちが、日常のデザイン制作をより楽しく彩ります。

◼️コラボレーション概要
・提供開始日：2025年12月1日より順次
・テンプレート数：100点
・対象キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、シナモロールなど
・利用条件：Canva有料プランユーザー（日本国内限定）
・用途：個人および教育目的のみ（商用利用不可）
詳細：https://www.canva.com/ja_jp/


※サンリオキャラクターズのデザインテンプレートは商用利用が禁止されており、個人および教育目的での使用に限定されています