オンラインのデザインツール「Canva」から、サンリオのキャラクターたちのデザインテンプレートが登場しました。

日本国内のCanva利用者限定で、ハローキティやクロミ、シナモロールなど人気キャラクターのデザインテンプレート100点が順次提供されます。

サンリオとCanvaのコラボテンプレートは、SNS投稿の作成や誕生日カード、教育現場や学校での活用など、幅広いシーンで使用可能。2025年に50周年を迎えたマイメロディをはじめ、子どもから大人まで幅広い層に愛されるサンリオキャラクターたちが、日常のデザイン制作をより楽しく彩ります。

