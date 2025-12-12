【エマニイくじ】ちいかわが雪だるまに！ぬいぐるみやポーチなどハズレなしのラインナップで登場

今回のテーマは「ゆきだるまになっちゃった」。ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちがゆきだるまになった可愛らしい姿で、冬のシーズンを彩ります。

A賞からC賞は、それぞれちいかわ、ハチワレ、うさぎの大きめサイズのぬいぐるみ。ゆきだるまの形をした愛らしいデザインで、抱きしめたくなるサイズ感です。

Advertisement

D賞では、あのこデザインのクッションとポーチが登場。どちらも日常使いしやすいアイテムとなっています。

E賞のマスコットは全6種で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎに加え、くりまんじゅう、モモンガ、古本屋も。バッグやポーチに付けて楽しめるサイズです。

F賞のオーナメントは全3種で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがそれぞれゆきだるま姿に。クリスマスツリーやお部屋に飾って冬の雰囲気を演出できます。

G賞のマグカップは全6種で、普段使いしやすいデザイン。毎日のティータイムにぴったりです。

ラスト賞は、ゆきだるまのルームライト。優しい光で部屋を照らしてくれる実用的なアイテムです。



さらに、くじ券に記載のキャンペーンナンバーを入力して応募すると、抽選で100名にA～C賞のぬいぐるみセットが当たる「エニマイチャンス賞」も実施。応募期間は販売開始から2026年1月12日23時59分までです。

Advertisement

◼️エニマイくじ ちいかわ 概要

・くじ名：エニマイくじ ちいかわ

・販売開始日：2025年12月12日

・価格：1回950円（税込）

・販売店舗：全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー店舗