【エマニイくじ】ちいかわが雪だるまに！ぬいぐるみやポーチなどハズレなしのラインナップで登場

全国のセブン-イレブンとイトーヨーカドー店舗で、人気キャラクター「ちいかわ」のエマニイくじの販売がスタートしました。1回950円（税込）で、A賞からG賞、さらにラスト賞まで全21種、ハズレなしのラインナップです。
今回のテーマは「ゆきだるまになっちゃった」。ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちがゆきだるまになった可愛らしい姿で、冬のシーズンを彩ります。
A賞からC賞は、それぞれちいかわ、ハチワレ、うさぎの大きめサイズのぬいぐるみ。ゆきだるまの形をした愛らしいデザインで、抱きしめたくなるサイズ感です。
D賞では、あのこデザインのクッションとポーチが登場。どちらも日常使いしやすいアイテムとなっています。
E賞のマスコットは全6種で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎに加え、くりまんじゅう、モモンガ、古本屋も。バッグやポーチに付けて楽しめるサイズです。
F賞のオーナメントは全3種で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがそれぞれゆきだるま姿に。クリスマスツリーやお部屋に飾って冬の雰囲気を演出できます。
G賞のマグカップは全6種で、普段使いしやすいデザイン。毎日のティータイムにぴったりです。
ラスト賞は、ゆきだるまのルームライト。優しい光で部屋を照らしてくれる実用的なアイテムです。
さらに、くじ券に記載のキャンペーンナンバーを入力して応募すると、抽選で100名にA～C賞のぬいぐるみセットが当たる「エニマイチャンス賞」も実施。応募期間は販売開始から2026年1月12日23時59分までです。
◼️エニマイくじ ちいかわ 概要
・くじ名：エニマイくじ ちいかわ
・販売開始日：2025年12月12日
・価格：1回950円（税込）
・販売店舗：全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー店舗
◼️賞品ラインアップ
・A賞：ぬいぐるみ（ちいかわ）全1種
・B賞：ぬいぐるみ（ハチワレ）全1種
・C賞：ぬいぐるみ（うさぎ）全1種
・D賞：クッション全1種、ポーチ全1種
・E賞：マスコット全6種（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、くりまんじゅう、モモンガ、古本屋）
・F賞：オーナメント全3種（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ）
・G賞：マグカップ全6種
・ラスト賞：ルームライト全1種