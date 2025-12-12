ペットの白ウサギが火災から家族を救う。“小さなヒーロー”の驚きの行動とは（アメリカ）

そのヒーローとは、家族が飼っている雪のように白いウサギ「ココ」。火災が起きた11月28日の朝、家族が眠る中で、ココが必死にケージを鳴らして家族に危険を知らせたといいます。

消防局によると、家の裏側は大きな損傷を受け、キッチンも被害を受けましたが、ココの“早すぎる警報”がなければ被害はさらに大きくなっていた可能性が高いとのことです。「普段こうした事例では犬が家族を助けることが多いのですが、今回はケージの中のウサギでした」と消防局のケビン・キャバノー氏は語っています。