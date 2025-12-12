ペットの白ウサギが火災から家族を救う。“小さなヒーロー”の驚きの行動とは（アメリカ）

アメリカ・ジョージア州で、ある家族が思わぬヒーローに命を救われました。
そのヒーローとは、家族が飼っている雪のように白いウサギ「ココ」。火災が起きた11月28日の朝、家族が眠る中で、ココが必死にケージを鳴らして家族に危険を知らせたといいます。
家主のアーリーン・リベラさんは、「彼は今までにないほど跳ねていて、何かが起きていると分かっていたんです」とWCVBに語っています。キッチンから大きな音がしたため様子を見に行くと、家の裏側から火が回り、すでにキッチンまで炎が入り込んでいました。前夜の感謝祭で使用した“暖をとるための焚き火”が完全に消えていなかったことが、火災の原因のようです。
news4saによると、家族は無傷で脱出し、ココのおかげでクリスマスプレゼントまで持ち出す余裕があったといいます。
消防局によると、家の裏側は大きな損傷を受け、キッチンも被害を受けましたが、ココの“早すぎる警報”がなければ被害はさらに大きくなっていた可能性が高いとのことです。「普段こうした事例では犬が家族を助けることが多いのですが、今回はケージの中のウサギでした」と消防局のケビン・キャバノー氏は語っています。
【動画】家族を救ったウサギの「ココ」