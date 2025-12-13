【ワークマン】ビジネスでも使える！ブーツが、おしゃれなのに防寒しっかり、脱ぎやすくて、コスパ最高でした《着用レビュー》

冬は防寒アウターが大人気のワークマンですが、靴もコスパ最高だって知ってましたか？

Bloomberg via Getty Images ワークマン

防寒アイテムをリーズナブルに探そう…とワークマンのお店で探して見つけたのが、この冬人気の「リブソックスブーツ」です！

えっ、そんなに安くていいの…？

Maiko Momoi/Huffpost Japan ワークマン「レディースウォームリブソックスブーツ」

Advertisement

こちらの高級感もあるブーツ、なんと、2900円（税込）です。

さっそく購入して履いてみました。

リブの絶妙なフィット感でポカポカ

ラウンドトゥのベーシックな形のブーツです。

くるぶしからふくらはぎ下にかけて柔らかなリブニットが使われています。

Maiko Momoi/Huffpost Japan ワークマン「レディースウォームリブソックスブーツ」

内側サイドにファスナーがついていますが、履く時にファスナーを下ろさずとも、リブが伸びるのでそのまま履けます。

続けるとリブがダメになるかもと思いながらも、この履き方がラクです。

履いてみると想像以上にリブが暖かい！

足首周りをしっかり覆っているわりに、締め付けている印象はなく絶妙なフィット感。

Maiko Momoi/Huffpost Japan 締め付けている印象はなく絶妙なフィット感

Advertisement

ソールは2cmほど、ヒールは3cmほどでやや厚底ですが、なぜこんなに軽いの？ と驚きます。ブーツというより、軽めのレインブーツを履いているような感覚。

甲の部分に使用されているのは合成皮革とポリエステルです。

Maiko Momoi/Huffpost Japan ブーツというより、軽めのレインブーツを履いているような感覚

脱ぎやすさに大感動

軽い、暖かい！ という感動に加えてもうひとつ驚いたのはその脱ぎやすさ。

子どもの保育園のお迎えで、試着室で、年末に向けて増えた飲み会で、など靴を脱ぐシーンは地味に多いもの。

ブーツは脱ぐのが一苦労というイメージがありますが、このブーツは脱ぐ時もまるでスニーカーのときのようにノータッチで脱ぐことができます。

Advertisement

Maiko Momoi/Huffpost Japan 右の踵を左足に引っ掛ければスルリと脱げる

リブがビヨーンと伸びるからか、恐ろしく便利です！

Maiko Momoi/Huffpost Japan リブがビヨーンと伸びる

オンオフ含めて着用シーンは無限！

さらにこのデザイン、着用シーンを選ばないのもポイントでした。

購入した日はワンピースに合わせてビルボードライブへ出かけたのですが、オフィスでも着用できそうです。

Maiko Momoi/Huffpost Japan オフィスでも着用できそう

Advertisement

私は自転車に乗る時に愛用しています。

足首周りが暖かいと冷えを感じません。裾がリブになっているパンツと重ねるとより暖かさが増しました。

人気すぎて品薄みたいなので、在庫をネットで確認してからお出かけすると◎です！

Maiko Momoi/Huffpost Japan リブのあるパンツと重ねるとより暖かさが増した

▪️ワークマン レディースリブソックスブーツ

サイズ：S（22.0～22.5）/M（23.0～23.5）/L（24.0～24.5）

カラー：ブラック/グレージュ

価格：2900円（税込）

※一部店舗（Colors店・女子店・ショッピングセンター内のPlus店）取り扱い商品

※店舗のみの取り扱い商品