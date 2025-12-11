生後100日の子犬が「人生どん底」っぽい⇨頭を抱える様子に「昨日の夜のぼくです」「私も」と共感する人続出

「生後100日にして人生どん底かってくらい頭抱えてた」という子犬の写真がXで注目を集めました。

写真には、チワワのコロンちゃんがソファの上に寝そべり、目をつぶって頭を抱える姿が収められています。

絶望感を漂わせているようにも見える表情も相まって、少し心配になってしまうほど。

飼い主によると、この写真はコロンちゃんが朝起きて間もないタイミングで撮影したものだったそう。

「寝ぼけた状態だったので、目を覚ますために手で顔をクシャクシャとこすっている最中でした。動画を撮影したあと、飼い主が見返した際に、まるで頭を抱えているようにも見えるなと思い、このような文面をつけて投稿しました」

この投稿には3.1万の「いいね」が寄せられたほか、「やってもたぁぁ」「犬に産まれちまったｱｰｯ」とアテレコをするコメントや「昨日の夜のぼくです」「この可愛さでも人生（犬生？）に悩むんだから私が悩んで当然か」など共感の声が寄せられました。

こうした反響について、飼い主は「まさかここまで多くの方に見ていただけるとは思ってもいなかったため、とてもびっくりしました。コロンの写真を見てクスッと笑ってもらえたらなと思います」と話しました。