α（アルファ）世代を虜にする謎のスラング「シックスセブン」。“史上最も意味のないミーム”が米・英の小中学校で大流行

1万人の教師調査では8割以上が「直近1週間にシックスセブンを聞いた」と回答。
アメリカやイギリスの学校で「6-7（シックスセブン）」という謎のスラングが爆発的に広がり、授業の妨げになるとして各地の教師が対応に追われています。

元は米国のラッパー・Skrillaの曲「Doot Doot (67)」に登場するフレーズで、NBA選手ラメロ・ボールの動画などから拡散したと言われていますが、その意味は誰にも説明できないほど曖昧です。

米国では、生徒が教師の「6」や「7」という言葉に反応して叫ぶだけでなく、TikTokで広まった“手のひらで重さを量るようなジェスチャー”までセットで行われます。The Independentによると、教師が禁止を通告すると逆に盛り上がることも多く、エッセイを書かせる罰や67点の減点など、各校が試行錯誤しています。ニュージャージーの小学校では「6回書く→7回書く→67回書く」という罰則も導入されました。

英国でも状況は同じで、1万人の教師調査では中等教育の先生の80％以上が直近1週間でシックスセブンを聞いたと回答。The Guardianの報道では、6と7の数字が頻繁に出てくる数学の授業は特に被害が大きく、他の教科でも67ページや1967年などの単語で合唱が起きるといいます。教師の多くは「史上最も意味のないミーム」とこぼしています。

CNNによると、専門家は「この現象は“無意味だからこそ仲間意識を強める言語遊び”であり、ジェネレーション・アルファの自然な文化だ」と指摘しています。熱狂はいつか落ち着くと見られていますが、その“次の流行語”はすでに動き始めているのかもしれません。

【動画】「シックスセブン」で盛り上がるアルファ世代と戸惑う教師たち

