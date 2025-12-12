α（アルファ）世代を虜にする謎のスラング「シックスセブン」。“史上最も意味のないミーム”が米・英の小中学校で大流行

アメリカやイギリスの学校で「6-7（シックスセブン）」という謎のスラングが爆発的に広がり、授業の妨げになるとして各地の教師が対応に追われています。

元は米国のラッパー・Skrillaの曲「Doot Doot (67)」に登場するフレーズで、NBA選手ラメロ・ボールの動画などから拡散したと言われていますが、その意味は誰にも説明できないほど曖昧です。