ワークマンで「着る断熱材アウター」と呼ばれ、売れに売れている防寒ウェア、もうチェックしました？
2024年に大ヒットした、軽くて暖かいと評判なのがワークマンの“着る断熱材” XShelter（エックスシェルター）シリーズ。
そのエックスシェルターシリーズが、2025年はさらにパワーアップ！
店舗では販売開始1ヶ月で20万点が売れるという、昨年を上回る大人気ぶりを見せています。
アウターなのに3900円！
私はMA-1のようなデザインの、シンプルで着回しがききそうな「断熱βレディースウォームブルゾン」を購入しました。価格はなんと、税込で3900円です。
サイズ感はこのぐらい。
身長158cmで通常Mサイズを着ていますが、ニットを着ていたせいか、試着すると少し着膨れしたのでLサイズを選びました。
驚いたのは、ニットのカーディガンよりあきらかに軽いこと！
しっかりした防寒アウターなのに、ちょっと不安になるほどの軽さです…。
ブルゾンの中はまさに“無風”
着用して外出してみました。寒気が流れ込み、気温は9℃。冷たい風が吹きつけて、体感はもっと寒く感じる日だったのですが...。
驚くことに、上半身にはまったく風を感じません。
ボトムスには風が入り込んで、足全体が冷えたのですが、ブルゾンの中は“無風”。
断熱というより、冷気を通していない、という方が伝わるかなと思います。
細やかな気配りが嬉しい
さらに感動したのはデザインの細やかさです。
1.リブにサムホール（親指を通す穴）が空いていて手の甲や手首まで暖かい
2.裾にドローコードが付いていて、絞ると冷気をもっと遮断できる
3.ポケットの中に仕切りがあり、いろいろ入れても中で迷子にならない
寒さが本格化し始めた今、出会えて感動しているアイテムです！
▪️ワークマン XShelter 断熱βレディースウォームブルゾン
サイズ：M/L
カラー：ブラック/ベージュ/カーキグリーン/グレー
価格：3900円（税込）