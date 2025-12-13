LIFEネットで話題トレンドレビュー

【ワークマン】今年めちゃ売れ「着る断熱材」アウターで、もう寒くない！「着回しもバツグン」「不安なほど軽い」《使用レビュー》

「ワークマン」で爆発的な人気の“着る断熱材”、買って良かった。XShelter（エックスシェルター）シリーズを着用レビュー！
 

編集・執筆

ワークマンで「着る断熱材アウター」と呼ばれ、売れに売れている防寒ウェア、もうチェックしました？

ワークマン
Bloomberg via Getty Images
ワークマン

2024年に大ヒットした、軽くて暖かいと評判なのがワークマンの“着る断熱材” XShelter（エックスシェルター）シリーズ。

そのエックスシェルターシリーズが、2025年はさらにパワーアップ！

店舗では販売開始1ヶ月で20万点が売れるという、昨年を上回る大人気ぶりを見せています。

アウターなのに3900円！

私はMA-1のようなデザインの、シンプルで着回しがききそうな「断熱βレディースウォームブルゾン」を購入しました。価格はなんと、税込で3900円です。

ワークマン「XShelter 断熱β レディースウォームブルゾン」
Maiko Momoi/Huffpost Japan
ワークマン「XShelter 断熱β レディースウォームブルゾン」

サイズ感はこのぐらい。

身長158cmで通常Mサイズを着ていますが、ニットを着ていたせいか、試着すると少し着膨れしたのでLサイズを選びました。

ワークマン「XShelter 断熱β レディースウォームブルゾン」
Maiko Momoi/Huffpost Japan
ワークマン「XShelter 断熱β レディースウォームブルゾン」

驚いたのは、ニットのカーディガンよりあきらかに軽いこと！

しっかりした防寒アウターなのに、ちょっと不安になるほどの軽さです…。

ブルゾンの中はまさに“無風”

着用して外出してみました。寒気が流れ込み、気温は9℃。冷たい風が吹きつけて、体感はもっと寒く感じる日だったのですが...。

ワークマン「XShelter 断熱β レディースウォームブルゾン」
Maiko Momoi/Huffpost Japan
ワークマン「XShelter 断熱β レディースウォームブルゾン」

驚くことに、上半身にはまったく風を感じません。

ボトムスには風が入り込んで、足全体が冷えたのですが、ブルゾンの中は“無風”。

断熱というより、冷気を通していない、という方が伝わるかなと思います。

細やかな気配りが嬉しい

ワークマン「XShelter 断熱β レディースウォームブルゾン」
Maiko Momoi/Huffpost Japan
ワークマン「XShelter 断熱β レディースウォームブルゾン」

さらに感動したのはデザインの細やかさです。

1.リブにサムホール（親指を通す穴）が空いていて手の甲や手首まで暖かい

リブにサムホール
Maiko Momoi/Huffpost Japan
リブにサムホール

2.裾にドローコードが付いていて、絞ると冷気をもっと遮断できる

裾にドローコード
Maiko Momoi/Huffpost Japan
裾にドローコード

3.ポケットの中に仕切りがあり、いろいろ入れても中で迷子にならない

ポケットの中に仕切り
Maiko Momoi/Huffpost Japan
ポケットの中に仕切り

寒さが本格化し始めた今、出会えて感動しているアイテムです！

【写真9枚】着用写真はこちらから。ワークマン、今年めちゃ売れ「着る断熱材」アウターで、もう寒くない！「着回しもバツグン」「不安なほど軽い」《使用レビュー》

▪️ワークマン　XShelter 断熱βレディースウォームブルゾン

サイズ：M/L

カラー：ブラック/ベージュ/カーキグリーン/グレー

価格：3900円（税込）

【こちらもおすすめ！】【ワークマン】ビジネスでも使える！ブーツが、おしゃれなのに防寒しっかり、脱ぎやすくて、コスパ最高でした《着用レビュー》