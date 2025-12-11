【りんごは絶対コレにして】アップルパイより断然こっち派！ホットケーキミックスで簡単♡りんごの人気おやつレシピ3選

BuzzFeed

【材料3つを混ぜるだけ】「お店で買ったら1000円するよ」「子供が秒で食べた」火を使わずに作れるりんごの絶品おやつレシピ

材料はりんご、ヨーグルト、ホットケーキミックスの3つだけ！混ぜてレンジでチンするだけで作れる、「りんごヨーグルト蒸しパン」のレシピをご紹介します。加糖ヨーグルトを使うことで自然な甘みが出て、砂糖いらず。卵も使わないので、思い立ったときにすぐ作れますよ。りんごの優しい酸味とヨーグルトのコクがマッチして、朝食にもおやつにもぴったり。りんごのシャキシャキ、蒸しパンのしっとり食感がクセになっちゃいます。材料3つでコスパも抜群の、手軽に作れるおうちおやつレシピです。

【りんごとホットケーキミックスで試してみて】「手が止まらない」「家族が大喜び！」ふわっふわでたまらん♡簡単りんごのドーナツレシピ

3時のおやつにぴったり！「りんごのひとくちドーナツ」のレシピをご紹介します♪りんごは砂糖とレモン汁を加えて電子レンジで加熱するだけ！しんなりした果肉と一緒に、出てきた果汁まで生地に混ぜるのがおいしさのポイントです◎ホットケーキミックスと卵を加えて混ぜれば、あとはスプーンで落として揚げるだけで簡単に完成♪外はカリッと、中はふんわり、りんごの優しい甘さが広がります！仕上げにシナモンシュガーをまぶせば、香ばしさと甘さのバランスが絶妙で手が止まらないおいしさに！

【りんごは一生これにして！】フライパンで焼くだけ！ホットケーキミックスの簡単おやつレシピ

今の季節に食べたい、「りんご」を使った簡単でおいしいスイーツレシピをご紹介します。ツヤツヤのりんごがたまらないタルトタタンを、「ホットケーキミックス」を使ってお手軽に仕上げました。フライパンで作れるので型がなくても大丈夫！ふたをして蒸し焼きにするので、裏返す必要のない焼きっぱなしの「りんごのケーキ」です！