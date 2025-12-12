兄犬を「座布団」にしてくつろぐ弟犬の姿に…⇒「座り心地は良さそうですね」と1.3万「いいね」

兄弟犬のユニークな姿がXで話題になっています。

投稿したのは、しらすとほたてさん（@samosky_shirasu）。サモエド × ハスキーのサモスキー兄弟・しらすくんとほたてくんの日常についてポストしています。

今回、「お兄ちゃん座布団じゃないよ」というコメントとともに、1枚の写真をアップ。お兄ちゃんのしらすくんの上にどっしりと座って、満足そうに目を閉じているほたてくんの姿が写っています。

弟のほたてくんがこのような行動をとるのは初めてという、飼い主。

その日、ほたてくんは去勢手術の日だったそうで、いつもより元気がなかったといいます。

そんなほたてくんの様子をわかっていたのか、兄のしらすくんは踏まれても怒ることもなく、遊ぶ時も遠くから弟の様子を見守るように過ごしていたと、飼い主はいいます。

Advertisement

この投稿には1.3万もの「いいね」が集まり、「座り心地は良さそうですね かわいい！」「あらまぁ～かわゆい～」「下に居るワン」といったコメントが寄せられました。

こうした反響に対し、飼い主は以下のようにコメントしています。

「しらすの優しい一面とほたてのお兄ちゃんだけに見せる独特の甘え方も可愛くて、やっぱりお互い大好きなんだなぁと実感しています」