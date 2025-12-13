【りんごが余ってたらコレにして♡】「子どもと一緒に作れる！」簡単でかわいいりんごスイーツレシピ3選

BuzzFeed

【アップルパイより100倍ハマる！】「混ぜて焼くだけ」「パイ生地いらない」「止まらんウマさ」簡単絶品スイーツ

混ぜて焼くだけで作れるアップルフォカッチャは、外はサクッとカリカリ、中はりんごの甘みがじんわり広がる絶品スイーツ。パイ生地いらずで手軽なのに、アップルパイ以上にハマるおいしさ！100個食べたくなるほど止まらない、簡単でクセになるスイーツレシピです。

簡単スギィ！】ライスペーパーでサクサクもっちりパイ

まるで有名ファーストフード店のアップルパイみたい！簡単すぎておやつ時に量産すること間違いなし！サクサクのライスペーパーで包まれた甘ーいりんごを楽しめる！入手が簡単な小さめのライスペーパーで作るのでおすすめです！

【りんご1個で大満足するやつできた】「型いらずで簡単」「混ぜて焼くだけ」りんごぎっしりの平焼きケーキレシピ

“オールレーズン”ならぬ「オールりんご」！りんご好きなら絶対ハマるおやつレシピをご紹介します。りんご・ホットケーキミックス・バター・卵・はちみつの5つを混ぜて焼くだけなのに、びっくりするほどりんご感たっぷりに仕上がりますよ。生地よりもりんごが主役で、焼いている間からバターの香りと甘いりんごの香りがふわ〜っと広がって最高。しっとりしてるのに軽くて、朝食にもおやつにもぴったりです。「ケーキ作るのは面倒…」って日でも、型なしでOKだからこれなら余裕。オーブン任せで失敗知らず、ひと切れ食べた瞬間に“りんご天国”が味わえる簡単スイーツです。