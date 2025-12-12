ダイソーの刺繍糸を使って「たべっ子どうぶつ」のパッケージを再現⇒「プロですか‥」「天才です！」と絶賛の声

ギンビスの人気菓子「たべっ子どうぶつ」の刺繍が話題になっています。

投稿したのは、ひとり展hira（@hirayukihiro）さん。

「これがこうなる選手権」というハッシュタグとともに「刺繍です」として、「たべっ子どうぶつ」をモチーフにした刺繍作品を公開しました。パッケージにプリントされた動物からビスケットまで、忠実に再現されています。

この投稿は4.4万回以上「いいね！」され、大きな反響を呼んでいます。

学生のころから“刺繍”が好きだったという投稿主。社会人になって休日に楽しめる趣味として久しぶりに始めたところ、改めてその魅力に気づき、今の活動につながっているそう。

今回の作品で一番苦労したのは、文字のバランス。線の太さや角度のわずかな違いで印象が大きく変わってしまうため、納得がいくまで何度も刺し直して調整したといいます。

「刺繍ならではの温かみを残しつつ、パッケージらしさも感じられる仕上がりにするため、細部の配置や色の見え方にもこだわって制作しました」

この投稿には、「プロですか‥😱」「再現度高すぎる！」「天才です❣️❣️」といったコメントが寄せられました。

投稿主は、そのような反響に対して以下のようにコメントしています。

「作品を見てくださった方から『刺繍をやってみたくなりました！』『作品を見て元気をもらえました』など、あたたかい言葉をたくさんいただき、とても励まされています。

