6000件の声で作られた全国版「給食牛乳マップ」が再び話題に。懐かしさの裏で、廃業メーカーを惜しむ声も

投稿されたのは、日本各地の“給食で出た牛乳”を都道府県ごとにまとめたカラフルな地図。ゼンリンが2022年に「#小学校の給食の牛乳といえば」というハッシュタグを通じて全国から6000件超の声を集め、そこから作成したものです。最初の公開時も話題になっていました。

地図には、地域ごとに異なる牛乳の銘柄がずらり。コメント欄には「これだった！」「懐かしい」「冬はストーブで温めて飲んでいたなぁ」「そういえば学校の近くに工場があった」といったノスタルジックな声があふれました。

一方で「新潟の良寛牛乳はもう廃業しました…」「岡崎牛乳、今はないんです」と、すでに姿を消したメーカーへの寂しさを語る人もいました。

こうした状況に、ゼンリンもコメント欄で「これを作っていたときはまだ…」と返信。懐かしさの裏側にある“消えていった銘柄”への思いが、多くのユーザーの共感を呼びました。

一杯の給食牛乳をめぐる記憶をたどると、子ども時代の懐かしさだけでなく、その時代の社会や暮らしまで映し出す“空気”が感じられるのかもしれません。