介護施設から脱走した修道士3人に、世界が注目している。修道院での暮らしやSNS発信めぐって修道院長と対立

オーストリア・ザルツブルク近郊のエルスベーテンで、80代の修道士3人が介護施設を抜け出し、かつて暮らした修道院「シュロス・ゴルデンシュタイン」へ戻った出来事が、世界的な関心を集めています。

元生徒と鍵屋の助けで修道院に入ることに成功し、「家に戻れて本当に嬉しい」とBBCに語っています。3人は、自分たちの意思に反して2023年12月に介護施設に移されたと主張。「最期までここで暮らす権利があった」と訴えているといいます。

しかし、修道院側は激しく反発しています。

一方で、修道士たちは施設に戻る意思はなく、Instagramで祈りや食事の様子、老朽化した修道院を修繕する姿を発信。フォロワーが激増し、12月現在で27万人を超えています。