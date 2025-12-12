【サンリオ】ハローキティやクロミの手作りミニチュアブック（豆本）キットが登場。人気キャラで作る全13種類

河出書房新社から、サンリオの人気キャラクターたちで作るミニチュアブック（豆本）の手作りキット『SANRIO CHARACTERS KAWAIIミニチュアブックをつくろう』が12月4日に発売されました。

プレスリリースによると、豆本は、アルファベット・英語でつづられたキティの日常、キキ&ララの宝物図鑑など全13種類。本に付属する型紙をカッターで切り出し、折り目をつけて接着し、作品によっては糸綴じも施しながら組み立てていく仕組みです。

豆本はほとんどが3～5cmというサイズながら、キャラクターたちの表情やディテールが丁寧に描かれており、まるでガチャガチャで手に入れたミニチュアのよう。

英語でキティの好きなものを紹介するアルファベット本には、3冊をまとめるケースとしおりもついてきます。

キキ&ララの宝物図鑑は、ページをめくるたびに2人が大切にしているものが現れるハードカバータイプです。

グラデーションが美しいハート形状のマイメロディの本には、心温まるメッセージが書かれているのだとか。クロミ版は、洋書のような洗練された「フランス装」で仕上げられています。

ミニチュアやドールハウス、ペーパークラフト・折り紙が好きな人から、カプセルトイやミニチュアトイのコレクターの人、豆本や製本に興味がある本好きまで楽しめる作りになっているそうです。

価格は税込1793円（本体価格1630円）。

◼️収録作品13冊

・01：ハローキティのアルファベットBOOK

・02：キキ&ララの宝物図鑑

・03：ハートの形のマイメロディおことばBOOK

・04：クロミおことばBOOK

・05：ポチャッコとポムポムプリン、シナモロールとハンギョドンのレターBOOK

・06：サンリオキャラクターズの和綴じBOOK

・07：サンリオキャラクターズのおしごと絵巻物

・08：サンリオキャラクターズの妖怪BOOK

・09：サンリオキャラクターズの旅の思い出BOOK 2冊セット

・10：バッドばつ丸のトレジャーマップBOOK

・11：サンリオキャラクターズの開くと星になるスターBOOK

・12：ハローキティのドールハウスBOOK

・13：ミニチュアブックが収納できるサンリオキャラクターズおやすみBOOK