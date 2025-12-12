【観覧募集】年末恒例『日本レコード大賞（レコ大）』申し込み期限・応募方法は？優秀作品賞にアイナ・ジ・エンド、M!LK、Mrs. GREEN APPLE、BE:FIRSTら【一覧】

TBSテレビが年末恒例となっている「輝く！日本レコード大賞」の観覧希望者を12月15日正午まで募集している。

日本レコード大賞は日本作曲家協会が主催し、1959年から続く音楽についての賞だ。

2025年度の『第67回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系で12月30日17時30分～22時まで生放送。場所は東京都渋谷区の新国立劇場中劇場で行われる。

受賞者は？

番組サイトで公表されている受賞者は以下の通り（敬称略）。

【優秀作品賞】

「Almond Chocolate」ILLIT

「イイじゃん」M!LK

「かがみ」FRUITS ZIPPER

「革命道中 -On The Way」アイナ・ジ・エンド

「恋風」幾田りら

「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE

「倍倍FIGHT!」CANDYTUNE

「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン

「二人だけの秘密」純烈

「夢中」BE:FIRST

（曲名50音順）

【新人賞】

CUTIE STREET

SHOW-WA ＆ MATSURI

HANA

BOYNEXTDOOR

【特別アルバム賞】

『Prema』藤井風

【特別国際音楽賞】

Ado

&TEAM

【特別賞】

映画『国宝』音楽 原摩利彦

細川たかし

松田聖子

矢沢永吉

【最優秀歌唱賞】

山内惠介

【作曲賞】

工藤大輝 | 花村想太

「ノンフィクションズ」Da-iCE

【作詩賞】

指原莉乃

「とくべチュ、して」＝LOVE

【編曲賞】

佐藤和豊

「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり

【企画賞】

「Oh my pumpkin!」AKB48

『THE SHOW MAN』Rockon Social Club

「Same numbers」乃木坂46

『SONGS』＆『HEARTS』歌心りえ

『TUBE×』TUBE

『三木たかし ソングブック』三木たかし

【日本作曲家協会選奨】

天童よしみ

【日本作曲家協会名曲顕彰】

「舟唄」

歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠

【特別功労賞】

アイ・ジョージ

いしだあゆみ

上條恒彦

川村栄二

草野浩二

さいとう大三

西尾芳彦

橋幸夫

三浦洸一

観覧の応募方法は？

参加対象は小学生以上で、3人まで入場できる。（18歳未満は保護者の同伴が必須）

開場時間は16時30分を予定しており、間に合う人の応募が可能。生放送中の途中入退場不可。

申し込み締め切りは、12月15日正午。

結果発表はいつ？

抽選の上、当落連絡は12月21日〜26日を予定。当選した代表者に出欠確認のメール連絡を送付。このメールに返信がない場合に当選が無効となる場合があり。