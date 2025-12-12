【観覧募集】年末恒例『日本レコード大賞（レコ大）』申し込み期限・応募方法は？優秀作品賞にアイナ・ジ・エンド、M!LK、Mrs. GREEN APPLE、BE:FIRSTら【一覧】

TBSテレビが年末恒例となっている「輝く！日本レコード大賞」の観覧希望者を12月15日正午まで募集している。
日本レコード大賞は日本作曲家協会が主催し、1959年から続く音楽についての賞だ。
2025年度の『第67回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系で12月30日17時30分～22時まで生放送。場所は東京都渋谷区の新国立劇場中劇場で行われる。
受賞者は？
番組サイトで公表されている受賞者は以下の通り（敬称略）。
【優秀作品賞】
「Almond Chocolate」ILLIT
「イイじゃん」M!LK
「かがみ」FRUITS ZIPPER
「革命道中 -On The Way」アイナ・ジ・エンド
「恋風」幾田りら
「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT!」CANDYTUNE
「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
「二人だけの秘密」純烈
「夢中」BE:FIRST
（曲名50音順）
【新人賞】
CUTIE STREET
SHOW-WA ＆ MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
【特別アルバム賞】
『Prema』藤井風
【特別国際音楽賞】
Ado
&TEAM
【特別賞】
映画『国宝』音楽 原摩利彦
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
【最優秀歌唱賞】
山内惠介
【作曲賞】
工藤大輝 | 花村想太
「ノンフィクションズ」Da-iCE
【作詩賞】
指原莉乃
「とくべチュ、して」＝LOVE
【編曲賞】
佐藤和豊
「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり
【企画賞】
「Oh my pumpkin!」AKB48
『THE SHOW MAN』Rockon Social Club
「Same numbers」乃木坂46
『SONGS』＆『HEARTS』歌心りえ
『TUBE×』TUBE
『三木たかし ソングブック』三木たかし
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
【特別功労賞】
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
さいとう大三
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
観覧の応募方法は？
申し込みは、TBSの応募サイトより、注意事項を確認し、応募する。
参加対象は小学生以上で、3人まで入場できる。（18歳未満は保護者の同伴が必須）
開場時間は16時30分を予定しており、間に合う人の応募が可能。生放送中の途中入退場不可。
申し込み締め切りは、12月15日正午。
結果発表はいつ？
抽選の上、当落連絡は12月21日〜26日を予定。当選した代表者に出欠確認のメール連絡を送付。このメールに返信がない場合に当選が無効となる場合があり。