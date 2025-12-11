平成の“伝説プリ”「姫と小悪魔」「LADY BY TOKYO」などが令和に復活。柏木由紀も「あの頃のプリ最強」

プリントシール機、（プリ）30年の歴史の中でも“伝説級”と呼ばれる機種が期間限定で復活し、SNSでは懐かしむ声や歓喜の声が相次いでいます。

今回の復刻は、フリューが発表した「DEAR令和＆平成 ウチらの伝説プリ」企画の一環。登場するのは、かつて絶大な人気を誇った「姫と小悪魔」（2006年）、「LADY BY TOKYO」（2011年）、「Melulu」（2019年）の3機です。

フリューのプリのXの投稿には2.8万を超える「いいね」が集まり、「全部知っててアツい🔥」「LADY BY TOKYO...ど世代やんけ…」「姫と小悪魔めっちゃ撮ってた🤣」など、当時撮影していた世代から懐かしむ声が続々。

プリ機が単なる写真機ではなく、写り方・色味・世界観によって“どの機種で撮るか”が自己表現となるカルチャーだったこともあり、今回の復刻はその記憶を一気に呼び覚ましているようです。

また、これに先立ち、タレントの柏木由紀さんも11月に「姫と小悪魔」で撮影したプリをXに投稿。1万以上の「いいね」がつき、「平成すぎて眩しい」といった反応が寄せられました。

