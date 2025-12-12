小林賢太郎『ハナウサカイグリ』の午年“手作りポチ袋”が反響「待ってました」「飾ります」

小林さんは同アカウントで、2021年から毎年、手作りポチ袋のテンプレートを公開。A4サイズで印刷し、線に沿って切って貼り合わせるだけで、お手製のポチ袋が完成する仕様です。

2025年のデザインは、定番キャラのひとり「本さん」が馬の被り物をしており、その手綱を主人公の鼻兎が持って散歩しているかのような、ほのぼのしつつもシュールなイラスト。普通の白い紙だけでなく「薄い色のついたプリント用紙で作ってもきれいだと思います」とも案内されています。

お正月が近づくなか、恒例の手作りポチ袋の公開には「待ってました！」「今年もこれでお年玉を渡します」といった声のほか、「縁起物として毎年額に入れて飾っています」「職場で一筆箋入れとして使います」など、楽しみ方の広がりを感じさせるコメントも寄せられました。