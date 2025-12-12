「恐竜の跡」が1万8000も...⇒世界最多の発見に「もっと見つかりそう」と研究チーム（ボリビア）

ボリビア中部トロトロ国立公園で、世界最多となる約1万8000の恐竜の痕跡が確認され、白亜紀の恐竜たちの行動や環境がより詳細に明らかになりつつあります。

古代海岸線に刻まれた“恐竜フリーウェイ”

研究者のジェレミー・マクラーティさんは「この岩層のどこを見ても恐竜の足跡だらけだ」とCNNに説明。極めて短い時間に大量の恐竜が通過した可能性を指摘しています。

単一の足跡サイトで「過去最多」