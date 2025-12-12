「恐竜の跡」が1万8000も...⇒世界最多の発見に「もっと見つかりそう」と研究チーム（ボリビア）

ボリビア中部トロトロ国立公園で、世界最多となる約1万8000の恐竜の痕跡が確認され、白亜紀の恐竜たちの行動や環境がより詳細に明らかになりつつあります。
今回の発見は、PLOS Oneに論文として発表されました。1万6600の化石足跡、1378の遊泳痕、複数の尾の引きずり痕が含まれており、いずれも同一の泥質層に集中しています。
古代海岸線に刻まれた“恐竜フリーウェイ”
研究者らが「白亜紀の高速道路」と呼ぶほど、足跡の密度は世界記録級です。scimixによると、多くの足跡は北西〜南東方向に揃い、古代の海岸線に沿って恐竜たちが移動していたことが示唆されています。
CNNによると、足跡の大半は三本指の二足歩行恐竜・獣脚類で、鳥サイズの小型種から大型肉食恐竜まで、体格は多様でした。泥が柔らかい浅瀬では、獣脚類の中足指が泥を引っかいた遊泳痕（スイムトラック）も多数確認されています。
研究者のジェレミー・マクラーティさんは「この岩層のどこを見ても恐竜の足跡だらけだ」とCNNに説明。極めて短い時間に大量の恐竜が通過した可能性を指摘しています。
単一の足跡サイトで「過去最多」
足跡の深さや間隔からは、恐竜ごとの速度や歩幅、体の大きさまで推定できます。研究チームは「単一の足跡サイトで確認された恐竜足跡として過去最多」とLive Scienceに説明。「今後さらに多くの足跡が見つかる可能性が高い」とAP通信に話しています。
