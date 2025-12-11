“世界最大“のレゴ壁画、迫力が半端なかった。全長24メートル、30万個のブロックを使って制作（スイス）

スイスのイヴェルドン＝レ＝バン市で、世界最大規模となるレゴ壁画が制作され話題になっています。全長24メートル、高さ2メートルのフレスコ画は30万個のレゴブロックで構成され、地域の象徴的な場所を描いた壮大な作品となりました。
このプロジェクトは、希少な遺伝性疾患を抱える人々を支援するテレソン・スイス（Telethon Switzerland）財団への募金活動として実施されました。swissinfo.chによると、イベント全体で少なくとも2万スイスフラン（約389万円）が集まり、組織の広報担当者は「この特別な挑戦を成し遂げ、人々と共有することが目的だった」と語っています。
寄付者は10フランでレゴ100個を購入し、指定のひし形（ロムバス）に組み立てる仕組みで、市民が直接制作に参加できる形式となりました。2日間にわたり「Centre Sportif des Îles」の体育館で組み立てが進み、ボランティアが各パーツを壁画に組み込んでいきました。
Advertisement
Telegrafによると、企画と実現を担当したのは、レゴイベントを専門とするコンシーズ拠点のBrickmaster.chで、地域のエンゲージメントを重視した設計が特徴でした。同市は、これまでフランス・ブレスト市が保持していた25万個のレゴ壁画の記録を大きく上回り、世界記録更新を主張しています。
現在、ギネス世界記録への正式登録は未定ですが、主催者は「記録認定よりも、この挑戦を市民と共に達成したことが重要」としています。
Advertisement