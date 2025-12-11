【観覧募集】ウッチャンナンチャン『ウンナンの気分は上々。』がSPで帰ってくる！　番組収録の観覧申し込み期限・応募方法は？

ウッチャンナンチャンMC『ウンナンの気分は上々。』がSPで帰ってくる！

「『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSP」（2026年1月2日深夜0時10分から、TBS）の放送にあたり、番組では観覧者を募集している。

『ウンナンの気分は上々。』は1996年7月に放送が開始。ウッチャンナンチャンと多彩なゲストたちの人間性が笑いと共に引き出され、そこから新たな親交が生まれていく笑いと涙の友情発見バラエティで、2026年に30周年を迎える。

スペシャルの放送が発表されると、SNSでは「懐かしい〜！」「大好きな番組復活！ 嬉しい」「さまぁ～ずとくりぃむしちゅーが改名するきっかけとなったのがこの番組でしたっけ」「楽しみしてます」と反響が多数寄せられている。

2011年4月の特番以来、約15年ぶりに放送される今回のスペシャルでは、内村光良さん、大竹一樹さん、名倉潤さんの3人が2003年に行ったサーフィン旅を再び実施予定。また、往年のファンが懐かしさを感じる企画も予定されているという。

本番組の観覧募集の申し込みは、12月16日正午まで受付中（抽選）。

収録は、12月24日に東京都港区のTBS 赤坂BLITZスタジオにて行われる。当日は18時集合、22時終了（いずれも予定。時間は前後する場合があり）。観覧無料。

出演者は？

MC：ウッチャンナンチャン（内村光良さん・南原清隆さん）

ほか

観覧の応募方法は？

申し込みはTBSの応募サイトから。

参加対象は18歳以上で、3人まで入場可能。2名以上で応募の場合は、必ず同行者の都合を確認のうえ応募。集合時間に遅れる場合、入場できない場合がある。途中退場不可。

入場時に本人確認を行うため、写真付きの証明書類が必要。

締切は12月16日正午。

結果発表は？