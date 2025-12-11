松村沙友理、松屋でカレー・牛めし・ハンバーグを爆食⇨期間限定メニューも大絶賛「色んなスパイスの味が…」

タレントの松村沙友理さんが12月8日、YouTube『もぐもぐさゆりんご』で牛丼チェーン店「松屋」を訪問する動画を公開し、反響を呼んでいます。
入店した松村さんは、創業ビーフカレー、チーズうまトマハンバーグ、マヨキムチ牛めし、そして期間限定の「ジャークチキン」を注文しました。
牛めし、カレー、うまトマハンバーグを完食し、最後にジャークチキンにチャレンジ。松村さんは「おいしい。私は初めましてですが、いろんなスパイスの味がしますね、シナモンとか。癖がめっちゃある感じじゃなくて、食べやすくて美味しい」と絶賛します。
しかし少し頼みすぎたのか、お腹がいっぱいになったとのことで、残りはテイクアウトすることにしました。
最後に松村さんは「私は松屋カレーが大好きで、よくウーバーするし、トマトハンバーグも大好き。キムチとマヨネーズは最高組み合わせ。もうこれは天才。お味噌汁も全部いただきました。松屋さんは本当早くて美味しくて最高ですね」と感想を語りました。
ジャークチキンは松屋がジャマイカの定番屋台グルメを再現した期間限定メニューです。
同社公式サイトによるとシナモン・クローブ・ナツメグを合わせたような独特の香りを持つ「オールスパイス」を使用しているとのことです。販売終了時期は現在のところ未定とされています。