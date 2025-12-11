松村沙友理、松屋でカレー・牛めし・ハンバーグを爆食⇨期間限定メニューも大絶賛「色んなスパイスの味が…」

入店した松村さんは、創業ビーフカレー、チーズうまトマハンバーグ、マヨキムチ牛めし、そして期間限定の「ジャークチキン」を注文しました。

牛めし、カレー、うまトマハンバーグを完食し、最後にジャークチキンにチャレンジ。松村さんは「おいしい。私は初めましてですが、いろんなスパイスの味がしますね、シナモンとか。癖がめっちゃある感じじゃなくて、食べやすくて美味しい」と絶賛します。

しかし少し頼みすぎたのか、お腹がいっぱいになったとのことで、残りはテイクアウトすることにしました。

最後に松村さんは「私は松屋カレーが大好きで、よくウーバーするし、トマトハンバーグも大好き。キムチとマヨネーズは最高組み合わせ。もうこれは天才。お味噌汁も全部いただきました。松屋さんは本当早くて美味しくて最高ですね」と感想を語りました。