クリスマスパレードにクマがしれっと参加⇨震える観客の間を歩き回り、森へ帰る（アメリカ）

アメリカ・テネシー州ガトリンバーグで開催された「第50回クリスマスパレード」に黒クマが突然現れ、観客の間を歩き回る様子が相次いで撮影され話題となっています。

実際、クマはパレード後にゴミを漁る様子も確認されており、地元では以前から同じクマが頻繁に現れていたとの声もあります。ガトリンバーグ市は約300万ドルを投じて耐クマ仕様のゴミ箱やダンプスターを再整備し、食べ物を与えない環境づくりに取り組んでいます。

周辺には約1900頭のクマが生息しており、街での目撃自体は珍しくありませんが、数百人の群衆の中に現れるのは異例とされています。TWRAは「クマを野生のままに保ち、生かし続けるためにも、人を恐れさせる健全な距離が必要だ」と呼びかけています。